PTA. ARENAS: Madre de niña violada: “ Nos destruyó la vida, teníamos una relación de doce años”

Producto de lo sucedido, la niña debió abandonar su establecimiento educacional, dejando además Punta Arenas. (El Pingüino)

Hasta el Juzgado e Garantía de Punta Arenas llegó ayer la madre de una niña de actuales 13 años, quien fue violada por su padrastro, y tras varios años de silencio decidió contar lo sucedido. El imputado hoy se encuentra privado de libertad a la espera de la investigación.

La mujer presentó una querella en contra de quien fue su pareja por doce años, por lo que muy acongojada señaló: “A mí me llamaron del colegio, donde me contaron lo que dijo mi hija, en esos momentos quedé en shock, porque fueron doce años de relación, él conoció a mi hija cuando tenía dos años. Realmente nunca se me pasó por la cabeza que iba a hacer algo así, en ese sentido quedé traumada, incluso ahora nos vamos con mi hija. Por eso que se dice que no le crei, y no es así, yo quedé en shock y me preguntaba cómo iba a pasar esto, pero sí o sí tengo que sacar a mi hija adelante, ella nunca dijo nada, nunca demostró nada extraño, siempre andábamos juntos para todas partes, nunca sospeché nada, esto lo hacía mientras yo estaba trabajando, porque debía salir temprano y llegaba tarde. Ni siquiera era violento, teníamos discusiones como cualquier pareja”.

La madre de la menor víctima señaló que lo enfrentó en el regimiento, donde se encuentra privado de libertad (fue dado de baja). “Le pregunté por qué lo hizo, por qué destruyó la vida de mi hija y mía, y sólo se puso a llorar, y después me dijo que lo perdone por todo el daño que me hizo. Mi hija quedó marcada para toda la vida. Además que fueron dos familias que destruyó, ya que a su mamá la dejó sola, ya que su padre falleció en noviembre del año pasado, y él había quedado cuidándola ya que se lo prometió a su papá. Pero él está consciente de lo que hizo, porque dijo que si tenía que pagar 20 o 30 años tenía que hacerlo por el daño que hizo”.

El abogado querellante, Juan José Arcos, señaló que éste es un hecho muy lamentable para la niña víctima. “Muchas veces es un secreto que se da en muchas casas. En este caso estamos ante un padrastro que se aprovechó de la relación, que abusó de una menor de edad y en esas circunstancias la madre de la niña requirió presentar una querella criminal para que se investiguen los hechos a fondo y se sancione la responsabilidad, porque claramente es un daño tremendo que afecta a la niña por el resto de su vida. Acá hay antecedentes médicos claros de que hubo una violación. Además queremos aportar antecedentes para esclarecer los hechos y que se sancione al responsable. Ahora viene una etapa muy compleja para la niña, que es la etapa reparativa, y uno de los primeros efectos es que la niña tuvo que salir de su colegio e irse a vivir a otra ciudad”.

El pasado viernes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas fue formalizado el imputado, un cabo del Ejército V.H.C.V., de 33 años, por los hechos que comenzaron a gestarse desde el año 2014 hasta mediados del mes de marzo de 2017, en fechas indeterminadas, reiteradas y con una frecuencia de al menos una vez al mes, en circunstancias que la menor víctima, de actuales 13 años, cada vez que quedaba a solas con su padrastro en su domicilio, durante las tardes y tras regresar de clases, era víctima de agresión sexual. Cada vez que concluían estos actos, amenazaba a la niña con agredirla si contaba lo sucedido, situación que la intimidó.

El imputado fue enviado a prisión preventiva, quedando recluido en el Regimiento Pudeto, donde además se le dio de baja en la institución castrense.

