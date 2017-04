PTA. ARENAS: Bus de chilenos estuvo atrapado desde el viernes en Argentina debido a fuerte temporal

Producto de condiciones climáticas extremas no habían podido llegar a Punta Arenas, sin embargo, antes del cierre de la edición se corfirmó que el paso de Comodoro había sido restablecido. (El Pingüino)

El temporal que azota a la localidad de Comodoro Rivadavia en Argentina no sólo tiene con “pesadillas” a los habitantes de la zona, sino que también a 45 compatriotas que no han podido llegar a Punta Arenas.

Este es el caso de un bus de la Empresa Turibus que salió el jueves desde Puerto Montt y que debido al mal tiempo no había podido cruzar la frontera y estaba aislado en la localidad de Sarmiento, Argentina.

Uno de los pasajeros que se identificó como Manuel, conto : “Estamos parados en la localidad de Sarmiento. Vamos viajando a Punta Arenas con la empresa Turibus. El bus viene lleno. Hay niños, adultos mayores, y de hecho hay una preocupación grande porque la empresa no se ha hecho cargo de nosotros. Salimos el 6 de abril y desde ahí hemos estado estacionados acá. Nos dieron desayuno, pero no se puede cambiar a moneda argentina porque no hay donde hacerlo. Por nuestra propia iniciativa hicimos gestiones para quedarnos en algún lugar y comer, porque la empresa nos tiene a puro café. Estamos atrapados en Comodoro porque hubo un derrumbe de un cerro y no sé qué más. Las veces que se intentó ver si podíamos pasar tuvimos que volver. El tema es que hay responsabilidad de la empresa, porque no hubiéramos viajado si sabíamos que los caminos estaban malos Entendemos que desde el sábado de la semana pasada que ya existían problemas para los buses”, dijo el pasajero.

Con respecto de la comida, señaló que entre los pasajeros habían hecho las conocidas “cuchas”, juntando dinero entre todos para poder comprar algo de comer.

“Nosotros debíamos llegar el viernes a Punta Arenas, porque el viaje demora 30 horas. En la mañana nos compraron pan y otras cosas para comer, pero no sabemos qué va a pasar al almuerzo ni después, y vienen dos niños con sus padres. No hay ninguna información por parte de la empresa, sólo que no podemos pasar. En este momento se entró a despejar el clima, pero aún así está inhabilitado el paso, de hecho hay unos camiones que se quedaron atrapados y los tuvieron que ir a sacar. Son pocos los automóviles chilenos atrapados, la mayoría son argentinos y realmente no hay pasada para ningún lado. Las personas están todas bien, pero empieza la sicosis colectiva. La gran mayoría debía estar trabajando, hay gente que se embarcaba y otras personas que tenían que presentarse en su trabajo en Puerto Natales. Así que realmente es lamentable lo que está ocurriendo”, concluyó diciendo en el contacto.

Hasta el momento no se ha comunicado que la situación en el vecino país cambie, de hecho ayer en la tarde se informó la rotura de uno de los puentes en las cercanías a Comodoro, lo que tiene completamente cortado el tránsito hacia el norte del país transandino.

La empresa responsable

Turibus conecta la Décima Región con Magallanes por la ruta Osorno – Paso Cardenal Samoré – San Carlos de Bariloche, territorio Argentino, hasta Punta Arenas.

Iván Rodríguez, jefe de la agencia Turibus en Punta Arenas, confirmó en la tarde del sábado Pingüino Radio -cuando todavía no se abría la ruta- la situación que afectó a la máquina que salió el jueves de Osorno. “Lo que sabemos es que el bus permanece en Sarmiento, producto del corte de caminos, y que el Ejército argentino está realizando maniobras para habilitar los caminos, en consecuencia esta tarde (sábado) se podrían movilizar los buses y camiones que están en la misma situación. Tomamos contacto con el conductor del bus y nos informó que los pasajeros están todos bien. La empresa les está suministrando el servicio que requieran y nos mantenemos a la espera de que se habilite el camino”.

En horas de la madrugada se confirmó que se confirmó que la ruta había sido abierta y que el bus con los nacionales finalmente se encontraba viajando hacia Punta Arenas.

