Proyecto cuprífero en Perú que requiere inversiones por US$2.000M se adjudicaría en noviembre

El intendente Bruno Pogliano adelantó ayer “una presentación judicial en contra de Edersa por negligencia y por la falta de previsibilidad evidenciada durante el último temporal, en conjunto con las cámaras empresarias y otras instituciones locales”, principalmente afectadas por los cortes de energía.“Si no está en condiciones de hacer la prestación del servicio como corresponde, que renuncie a la concesión ya que según sus directivos es deficitaria y no les da ganancia –lo que es mentira-; seguro que otra empresa está interesada en hacerse cargo de los casi 5 mil clientes de esta zona”, afirmó.“Que no echen más las culpas hacia afuera, la responsabilidad es exclusivamente suya. Dejaron a un pueblo en plena temporada turística sin energía”, agregó.Insistió enseguida con que “es vergonzoso el accionar de Edersa porque no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Y no solamente en esta emergencia, sino durante todo el año ya que en enero tenemos 8 o 9 cortes por día. Encima, con este temporal, hay familias que hace 10 días no tienen luz”.Enseguida desmintió que el municipio “se tenga que hacer cargo de la poda de los árboles urbanos. Son 16 kilómetros que pretenden pagar a un precio irrisorio, pero hay resoluciones del Epre que marcan claramente que la responsabilidad es de Edersa”, insistió.Al respecto, funcionarios del Epre atendieron ayer en El Bolsón los reclamos empresariales e individuales.Otra de las complicaciones en la Comarca Andina en las últimas horas está referida a los cortes de gas natural registrados en prácticamente todos los edificios públicos, comercios y zonas residenciales.“Esto ya es el colmo, es una situación que roza lo increíble. Les pido a mis clientes que vengan con bufandas y medias de la lana porque el frío dentro del negocio es insoportable”, calificó ayer Alejandro Svworak, el dueño de una zapatería céntrica sobre la realidad que le toca vivir a buena parte de la comunidad.En tanto, desde Camuzzi se limitaron a informar que “como consecuencia de las intensas condiciones climáticas que afectan a la región y la alta demanda de fluido que se registra en toda la zona, se ha visto afectado el normal suministro de distribución de gas natural en la ciudad”.Ante esta situación “y teniendo en cuenta el estado operativo existente en el sistema de abastecimiento, la compañía se ha visto en la obligación de tomar medidas conducentes a fin de mantener la seguridad del mencionado sistema y preservar la demanda residencial, entre otros consumos sensibles”, por cuanto “ha procedido a interrumpir temporalmente el servicio en instituciones educativas, edificios de la administración pública —exceptuando centros asistenciales y de salud— y a los usuarios SGP de mayor consumo. Los alojamientos turísticos no se encuentran afectados por esta medida”.