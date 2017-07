13/07/2017 – 11:59

La tercera entre Scioli y Berger

¡Provocadora! La foto de Sofía Clérici con un arma en la boca

La tattoo model, que fue noticia por sus chats hot con el ex Gobernador de la provincia de Buenos Aires, compartió una polémica imagen. “El poder es todo para mí”, escribió. Mirá la foto.

Justo unos días después de que circulara la foto del reencuentro de Daniel Scioli y Gisela Berger, quien fue la tercera en discordia en la escandalosa ruptura de la pareja, reapareció de manera polémica. Sofía Clérici, fiel a su estilo.

“Power is everything for me (el poder es todo para mí)”, escribió la tattoo model junto a una imagen que derrocha provocación. Es que se fotografió besando, de manera muy sensual, una pistola.

Hace pocos días, el futbolista Ricardo Centurión generó revuelo en las redes al fotografiarse con una escopeta. Ahora fue la morocha la que generó estupor con su publicación.

