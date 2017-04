Primer revés para la Sub 20: Independiente no cederá a Barco

Barco no irá al Mundial Sub 20.

Los jugadores juveniles que consiguieron el pase al Mundial Sub 20 que se disputará en Corea del Sur tienen el sueño de poder viajar y representar a la Argentina. Sin embargo, la FIFA no obliga a los clubes a ceder a los jugadores, por lo que queda a decisión de cada institución. Independiente anunció la suya: Ezequiel Barco, la última joya de las inferiores del Rojo, no será cedido y se perderá la cita mundial.

Héctor Maldonado, Secretario General del club de Avellaneda, confirmó que el juvenil no estará en Corea del Sur: "Tenemos una decisión tomada. No vamos a ceder a Ezequiel Barco". Además, dio los motivos por los que no lo cederán al equipo que conduce el ex-Racing Claudio Úbeda: "El jugador se quejó por un maltrato proveniente del cuerpo técnico".

Respecto a la posible convocatoria de otro juvenil, explicó: "Todavía hay que evaluar lo que haremos con Gastón Togni. Aún no lo hemos determinado".

TAGS