Preocupa la desaparición de una adolescente

La petrolera de mayoría estatal demostró en los últimos meses un cambio de actitud frente a los conflictos, directos o indirectos, que perjudicaron sus operaciones. Un alto funcionario de YPF confirmó que “la orden es denunciar en la justicia cada inconveniente”. Pero nadie en el sector creyó que la apuesta llegaría tan lejos: la empresa denunció penalmente al sindicato petrolero en los tribunales porteños de Comodro Py. Desde el la organización gremial optaron por el silencio y solo se limitaron a señalar que no fueron notificados de la presentación. Según publicó el sitio especializado EconoJournal el expediente impulsado por los abogados de YPF recayó, por sorteo, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. La presentación, que tuvo un antecedente en la Comisaría Primera de la capital neuquina, hace referencia a los hechos vinculados al bloqueo de rutas en Rincón de los Sauces registrado a fines de abril y principio de mayo. Puntualmente se mencionan situaciones sufridas por el personal de empresa encuadradas en “robo, uso de armas de fuego, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad”.Según se conoció, la denuncia no está personalizada y apunta contra el sindicato de Petroleros Privados que dirige Guillermo Pereyra. Sin embargo fue el intendente de la localidad y también referente de la organización, Marcelo Rucci, quien encabezó los reclamos por la incorporación de operarios despedidos por la firma OPS. El planteo tiene unos diez días de antigüedad y llamó la atención tanto en la industria petrolera como en el gobierno provincial que la presentación se realizara en la justicia Federal y fuera de la provincia. No menos llamativo resultó que los abogados de la petrolera insistan con ir Comodoro Py cuando el delito que se expone ocurrió en Neuquén que, al contar con fueros Federales, permiten no salir del territorio provincial para accionar judicialmente. También parece extraño que la denuncia penal no tenga como destinatario una persona física, un requisito excluyente para esta rama del derecho. Desde YPF definieron un cambio de postura para enfrentar la resolución de los conflictos que afectan sus operaciones. Desde hace meses cada bloqueo, protesta o toma equipo, entre otros temas, son denunciados en comisarías y en la justicia, ahora del fuero Federal. La petrolera aseguró tiempo atrás que desde hace tres años a la fecha acumulaba unas 200 denuncias en la justicia provincial. A la par indicó que sólo en 2016 por conflictos directos e indirectos perdió 89 millones de dólares en sus operaciones en el país.