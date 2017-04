NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

Porter Ricks tienen listo su nuevo álbum El pasado mes de octubre recibíamos con alegría el regreso a la producción de Porter Ricks, el proyecto que comparten Thomas Köner y Andy Mellwigg. En ese momento se anunciaba un primer EP que vería la luz a través de Tresor Records y un futuro álbum que iba a salir antes de finales de 2016.

Finalmente ese álbum se retrasó y ahora ya se conocen todos los datos al respecto. Titulado Anguilla Electrica, es un trabajo de seis cortes en los que la pareja recupera su sonido original con el que se dieron a conocer en sellos tan legendarios como Chain Reaction, Mille Plateaux o Force Inc.

Anguilla Electrica sale a la venta en vinilo y digital a través de Tresor Records el próximo 9 de junio.

Tracklist:

A1. / 01. Anguilla Electrica

B1. / 02. Shoal Beat

B2. / 03. Prismatic Error

C1. / 04. Scuba Rondo

D1. / 05. Port Of Tangency

D2. / 06. Sandy Ground Escucha Shoal Beat:

Portada:



Más información:

Tresor: Web Oficial

