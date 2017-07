Por qué un legislador antiaborto hizo un video decapitando a un pollo

Mike Moon, representante del estado de Missouri, ya había sacrificado 20 pollos cuando, de repente, tuvo una idea.

El republicano de la localidad de Ash Grove decidió mandar un mensaje al gobernador del estado, Eric Greitens, sobre el respeto que debía tener por los legisladores. Lo hizo de una manera muy inusual: le cortó la cabeza a un pollo vivo y publicó el video en sus redes sociales.

Unas semanas antes el gobernador republicano recién elegido había criticado a los legisladores por no aprobar una ley; se refirió a ellos como "políticos de carrera" cuyas "vacaciones de verano" planeaba cancelar mediante una sesión gubernamental, de acuerdo al St. Louis Post-Dispatch.

Moon se molestó muchísimo por el lenguaje que utilizó el gobernador. Así que como político antiabortista se sintió aún más decepcionado: la legislación que se revisaría en la sesión especial sumaría restricciones a las clínicas de aborto en Missouri pero no prohibiría esa práctica en ninguna.

Moon pensó que la sesión especial sería una pérdida de tiempo y de dinero, así que se pasó toda esa mañana matando pollos en su granja de más de 500.000 metros cuadrados.

Fue entonces cuando decidió grabar el video.

"Dios nos dio el dominio sobre la vida", dijo Moon mirando a la cámara momentos después de cortar con un cuchillo la cabeza del pequeño animal, lo cual provocó que sus alas empezaran a moverse de forma errática. "Él nos permite criar animales apropiadamente, cuidarlos y luego procesarlos para la comida, para que nosotros podamos sobrevivir. Así que hemos sido llamados a esta sesión para apoyar a la vida y protegiendo, específicamente, a aquellos que aún no han nacido", dijo.

"Creo que tenemos que llegar al corazón del asunto", manifestó antes de sacar el corazón del cuerpo del pájaro.

Para algunos críticos esa puesta en escena macabra fue una metáfora un tanto difícil de entender, dirigida a las mujeres con un mensaje amenazante sobre el aborto. Para otros simplemente fue sádico, extraño y lo suficientemente violento como para que cualquier activista pidiera la detención del político.

De regreso a su granja familiar, donde además posee 80 animales de ganado y una manada de pollos y cabras, el legislador señaló a The Washington Post que nunca tuvo la intención de molestar o de asustar a nadie. Él dijo que solo quería darle un toque de atención al gobernador de "una forma sangrienta" durante sus vacaciones de verano.

"Yo estaba en mi tiempo libre en la granja, que en realidad no son vacaciones", afirmó Moon, elegido en 2013. "Mientras sacrificaba a los pollos me molesté muchísimo por las declaraciones del gobernador. Así que le dije a alguien que me grabara mientras mataba a uno. Era una forma de decirle: 'Este es mi trabajo a tiempo completo y, sin embargo, también soy funcionario a tiempo completo. Cuando me llame a la legislatura voy a ir'", se justificó.

La oficina del gobernador no hizo comentarios sobre el mensaje, que ya ha sido visto miles de veces en Facebook.

"¿Qué necesita un sociópata para convertirse en un funcionario electo? Pregúntale a este tipo, aparentemente lo sabe", escribió Johnny Nance debajo del video publicado en la red.

"Para demostrar que eres un tipo 'pro vida', quitas una vida. Eso tiene mucho sentido", le recriminó Justin Armhein.

"Imagino que todos los críticos con el pollo son vegetarianos. ¿De dónde se cree que vienen los pollos? Gracias señor Moon por entender que las mujeres tienen control sobre sus vidas sin necesidad de sacrificar la vida de los no nacidos", manifestó otra.

Moon no ha sido la única persona que ha expresado su frustración por esta sesión especial, la segunda desde que terminó la sesión legislativa hace un mes. Algunos legisladores han acusado al gobernador del estado de abuso del poder y de reforzar sus ideales conservadores a su libre albedrío.

"No creo que debamos estar aquí. Está claro que el gobernador no tiene ningún respeto por el proceso", declaró el senador estatal Ryan Silvey al Post-Dispatch.

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo