Por qué tu próxima relación no va a ser mejor que la actual

Pocas cosas causan tanto estrés como romper con tu pareja. Y la cosa solo puede ir a peor.

Romper con tu pareja podría equipararse a recibir puñetazos en el estómago durante varias semanas seguidas. Un dolor físico y emocional que te debilita y afecta a tu vida diaria, te jode cualquier plan de futuro que tuvieras, salpica incluso a tu círculo de amistades y a tu contrato de alquiler y hace tambalear tu creencia en un mundo justo. Según la escala de estrés creada por los psiquiatras Thomas Holmes y Richard Rahe, lo único que causa más estrés que romper con tu pareja es la muerte de esta.

Pese al dolor que supone, la mayoría hemos vivido más rupturas antes de cumplir los treinta que nuestros abuelos en toda su vida. Pero eso está bien, ¿no? Tenemos la oportunidad de encontrar a la pareja perfecta, mientras que antiguamente las personas permanecían juntas por imperativo social.

Sin embargo, la psiquiatra alemana Adelheid Kastner, directora de la planta psiquiátrica de la Clínica Universitaria Kelper, no está de acuerdo con esta premisa. El mes pasado, Kastner publicó Tatort Trennung, cuya traducción sería "ruptura en la escena del crimen". El libro presenta casos en los que las rupturas provocaron daños irreparables o incluso destrozaron las vidas de los implicados y señala que esos finales dramáticos podrían haberse evitado.

VICE: El título del libro básicamente sugiere que una ruptura es equiparable a cometer un crimen.

Adelheid Kastner: Una ruptura puede causar mucha tensión y sufrimiento. Si analizas el bienestar de una persona tras una ruptura durante un periodo de tiempo prolongado, se hace evidente que esa persona no necesariamente va a ser más feliz en su siguiente relación. Los sitios de citas hacen pensar que es posible cambiar de pareja como quien cambia de chaqueta, y mucha gente da por sentado que su nueva pareja será mejor que la anterior, cuando realmente es muy posible que no encuentren a nadie así.

¿Incluso si cuando rompes tienes veintitantos, casi treinta?

Obviamente, las posibilidades de encontrar a alguien con quien funcione son mayores a esa edad, pero incluso a los 35 ya cuesta encontrar a alguien que comprenda lo que implica estar en una relación.

A mí me parece una idea terrible seguir saliendo con el chico con el que salía a los 16, la verdad. A esa edad, lo único que exigía de un tío era que tuviera un pelo guay, que tocara la guitarra y que supiera liar porros. ¿No es verdad que te das cuenta de lo que realmente importa en una relación después de haber roto unas cuantas veces y haberse conocido a una misma un poco mejor?

Bueno, yo creo que recién cumplidos los veinte ya tienes claro lo que esperas de una relación. ¿Qué piensas de la fidelidad? ¿Qué clase de familia quieres formar? Tus circunstancias pueden cambiar, pero es raro que cambie mucho tu visión respecto a esos temas. Además, no hay que olvidar que, para poder tener una relación satisfactoria, tú también debes adaptarte. Tu compañero no va a ser el mismo durante los siguientes diez o veinte años. Una relación estable depende principalmente de que ambos compartáis los mismos valores y estéis dispuestos a superar los posibles obstáculos. No tiene tanto que ver con encontrar a la persona perfecta que encaje como una llave en su cerradura.

Pero, en qué situaciones, ¿no es mejor romper?

Por supuesto. Si una de las partes no respeta o acepta a la otra o la humilla, entonces más vale dejar la relación. Lo que quiero decir es que el motivo que te lleve a romper con tu pareja no debería ser la convicción de que puedes encontrar a alguien mejor, sino que vas a estar mejor sola. Si cambias de pareja cada pocos años, difícilmente vas a encontrarte a gusto con alguien.

Básicamente estás diciendo que tiramos la toalla demasiado rápido.

Hoy día, a mucha gente le resulta más sencillo desprenderse de su pareja que de sus fantasías o ideales románticos. Muchas veces no es que alguien esté con la persona equivocada, sino que sus expectativas no son las adecuadas.

Mis abuelos estuvieron juntos más de cuarenta años, hasta que murió mi abuelo. Hablando con mi abuela, me dijo: "El secreto de una relación duradera es no dejarla nunca". Pero en aquella época, los matrimonios no se mantenían solo por amor, sino por circunstancias económicas y sociales.

Claro, pero no eran solo esas circunstancias. Creo que también hacían un mayor esfuerzo por permanecer juntos y cuidar uno del otro. Hoy es más fácil sustituir las cosas que repararlas: el portátil, el móvil, la lavadora, el novio… Mi consejo sería: no te embarques en una relación porque quieres vivir una experiencia emocional distinta. Y rompe con el menor número de personas posible.

