Por primera vez los suscriptores internacionales de Netflix superan a los de EEUU

Netflix volvió a crecer en el segundo trimestre de 2017, pero acaso más importante que la superación de las expectativas de los inversores haya sido su impacto en el mundo: por primera vez tiene menos suscriptores en los Estados Unidos que en los demás países.

En su carta a los accionistas, la empresa informó que agregó 1,07 millones de suscriptores nuevos en el país donde fue fundada hace 20 años —su salto más importante desde 2011— y 4,1 millones de suscriptores nuevos del resto del mundo.

Las previsiones habían sido muy inferiores para el pionero del streaming: 600.000 nuevos miembros en los Estados Unidos y 2,6 millones en el extranjero.

"En el segundo trimestre subestimamos la popularidad de nuestra lista robusta de contenidos que llevó a más compras que las esperadas en todos los grandes territorios", escribieron los ejecutivos en la carta.

"Con todo lo que nos disgusta terminar una serie temprano, nos consuela que hacerlo libera inversión para otro programa nuevo, o para dos", se agregó en el texto. "Programamos para complacer a nuestros miembros y mantenemos esa idea como nuestro faro", agregó la productora de éxitos como Stranger Things, 13 Reasons Why y Las chicas del cable.

Con ese método, la semana pasada obtuvo 91 nominaciones a los premios Emmy, casi el doble que las 54 que recibió el año pasado. Cinco de sus series pelean por ser la mejor de la categoría: House of Cards, Stranger Things, The Crown, Master of None y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Netflix, que superó la cifra simbólica de 100 millones de usuarios, tiene actualmente 52 millones internacionales y 51,9 millones en los Estados Unidos. Sus proyecciones para el tercer trimestre del año confirman la tendencia que se observa desde 2016: espera sumar 3,65 millones de miembros en el mundo y 750.000 locales.

"Desde los comienzos de nuestro servicio de streaming nos hemos asociado con una amplia variedad de empresas para que los consumidores puedan disfrutar de Netflix más fácilmente", siguió la carta que precedió a un aumento del 8% del valor público de la compañía.

También para gran turbulencia en la industria cultural: "Comprendemos que nuestro enfoque sobre las películas —estrenarlas en Netflix primero— va en contra de la tradición centenaria de visualización de Hollywood. Pero del mismo modo que cambiamos y reinventamos el negocio televisivo al poner por delante a los consumidores y hacer más conveniente el acceso al contenido, creemos que la televisión en internet puede revitalizar de manera similar la industria del cine".

