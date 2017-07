Por esta razón Luli Salazar debió recurrir a un vientre subrogado para ser madre

Cuando Luciana Salazar anunció que iba a ser madre, se generó toda una polémica. Es que la modelo, estaba recién separada de Martín Redrado y, aunque siempre manifestó sus ganas de tener un hijo, nos cayó por sorpresa. La forma en que ella eligió para ser madre de Matilda, la pequeña que nacerá en diciembre, generó cierta incertidumbre y hasta polémica. Es que finalmente se supo que ella no llevará a la bebé en su panza.

Fue por esto que el médico de Luciana, Fernando Akerman, salió a explicar los motivos por los que la modelo tuvo que recurrir a este método para ser madre. En una entrevista con el programa “Con todo el país” de Radio Nacional, el profesional aclaró: “Ella hizo un tratamiento de subrogación. Me pidió que lo aclare desde el punto de vista médico, es por una trombofilia que ella tiene; la sangre muy espesa le impide llevar un embarazo a término con poco riesgo”.

Luego, durante el programa “Los ángeles de la mañana”, explicó cómo fue el proceso para concebir a la pequeña: “Ella hizo un tratamiento en el que se le extrajeron óvulos, parte de ellos se congelaron para usar en el futuro y otros se fertilizaron con esperma y fueron congelados hasta que se tomó la decisión de transferir el embrión en el útero de la mamá subrogante”.

En cuanto al donante de esperma, el médico aseguró que: “Eso se selecciona de acuerdo a características personales como altura, color de ojos, de piel, historia médica en cuanto a embarazos, ausencia de enfermedades. Cuando se llega a la muestra que la paciente considera ideal, se utiliza para inyectar el esperma”.

Además aclaró la situación particular de Luli, por la que no puede llevar a un bebé en su panza: “La trombofilia no se cura y no es que se puede controlar en el embarazo de todas las pacientes. Eso depende del grado de la enfermedad y de su historia de casos previos, a veces se puede sugerir la subrogación con una sola pérdida de un bebé, depende de lo riesgoso y traumático que eso haya sido”.

Pero Luciana Salazar no es la única que utilizó este método de “alquiler de vientre”. Algunos famosos también debieron recorrer este camino para lograr su mayor deseo, el de ser padres. Uno de los últimos en confirmar que será papá de esta forma fue Marley, quien espera ansioso la llegada de Mirko.

Hace un tiempo conocimos el caso de la periodista Marisa Brel, quien luego de un primer embarazo complicado y una imposibilidad de llevar un segundo hijo en su cuerpo, alquiló un vientre para poder ser nuevamente madre.

También recordamos la historia de Ricky Martin, quien tuvo mellizos -¡igualitos a él!- gracias a un vientre subrogado.

El avance en este tipo de tratamientos hizo posible que muchos pudieran alcanzar el sueño de ser padres, pese a todo. ¡Felicitaciones a todos ellos!

