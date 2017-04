Inicio

INDEPENDIENTE/LANUS "Por culpa de los dirigentes de Independiente…"

Germán Denis responsabilizó a la CD del Rojo por el hecho de que sólo está habilitado para la Copa. Y se quejó porque le avisaron tarde de la decisión de que no sería tenido en cuenta.

La historia entre Germán Denis e Independiente no terminó bien. Este viernes, el Tanque confesó su malestar con la dirigencia del Rojo porque sólo puede jugar la Copa y no el torneo local. "Hoy estoy solamente para la Copa por culpa de los dirigentes de Independiente", soltó en el programa "¿Cómo te va?". Y también se refirió a que los dirigentes tomaron tarde la decisión de descartarlo del plantel: "Me avisaron tarde de la decisión. Ese es el sabor amargo que me queda".

"Hice un gran esfuerzo para volver a Independiente y no me arrepiento de haber vuelto", remarcó. También opinó sobre el presente futbolístico de Independiente y le hizo un guiño a Emmanuel Gigliotti, que está en el ojo de la tormenta por haber errado el penal ante Alianza Lima. "Creo que Gigliotti va a seguir pateando. No es fácil patear un penal", tiró. Y agregó: "Cuando Gigliotti meta un gol, se le va a abrir el arco y le van a entrar todas".

Además, Denis contó que se siente muy cómodo en Lanús, pero confesó: "Es difícil prepararse sólo para la Copa. Los domingos me muerdo las uñas por jugar ja". Y le tiró flores al entrenador del Granate: "Almirón tiene un tacto con los jugadores que pocos técnicos lo tienen". Finalmente, el ex delantero de Arsenal cerró contado lo que podría ser futuro en el mundo del fútbol: "No sé que voy a hacer en el futuro. Estoy haciendo el curso de técnico".

