RIVER "Ponzio era un jugador para Boca"

El presidente Mauricio Macri contó que se quedó con la frustración de no haber traído a Leo en el 2002, cuando era pope Xeneize. El actual volante de River estuvo a un paso de sumarse, pero finalmente no se concretó.

Ponzio en el entrenamiento de River. (Sitio oficial)

"El día que venda a Riquelme, traigo a Ponzio", había dicho Mauricio Macri allá por el 2002. El volante de River era una debilidad para el Presidente de la Nación cuando era dirigente de Boca y, en su momento, estuvo muy cerca de jugar en el eterno rival. De hecho, Leo, que sólo había jugado en Newell's, no lo veía con malos ojos. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y emigró al Zaragoza. Después de su etapa en Europa, llegó por primera vez al Millo y el resto de la historia es conocida. Pero todavía quedó esa espina en el mandatario del país. "La verdad, me quedé con la frustración de no haber podido traer a Ponzio, que era jugador para Boca", expresó.

Finalmente, explicó Macri -en diálogo con Crónica TV- los motivos por los cuales no se dio la negociación: "Con López (presidente de Newell's en aquella época) era muy difícil, no pude enganchar la forma". La paradoja, es que ahora Ponzio es uno de los jugadores más queridos de River. Y la deuda pendiente de Mauricio.

