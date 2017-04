NOTICIA

Publicado el 07.04.2017

'Polaar' es el primer álbum de Maud Geffray La francesa Maud Geffray tiene preparado su primer álbum, Polaar, que será publicado a través de Pan European Recordings el próximo mes de mayo.

Conocida por ser miembro del proyecto Scratch Massive junto a Sebastien Chenut desde 1999, la parisina desde hace un tiempo también ha probado en solitario estrenandose con un Ep titulado 1994 que salió a la venta en enero de 1995. Ahora tiene preparado su primer álbum en el que fusiona electro, synth music y pop en temas que están llenos de un "encanto nostálgico". La única colaboración acreditada en el álbum es el del también francés Flavien Berger, artista que ha conocido el éxito gracias a su fenomenal álbum de debut Leviathan.

Polaar sale a la venta el próximo 12 de mayo.

Tracklist

01. Polaar

02. Ice Teens

03. Voices from the Sky

04. Goodbye Yesterday

05. Sick of Love

06. In your Eyes feat. Flavien Berger

07. Forever Blind

08. Standing by my Door

09. Kirsikka

10. High Side

11. Anna

12. In your Eyes Portada:



