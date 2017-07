PlayStation 5 llegara a los 4K nativos, y tal vez 240fps, según un analista

La cantidad de proyectos de ley presentados por los diputados ofrece un perfil sobre el trabajo legislativo, pero no el único. El otro aspecto fundamental es la calidad y la profundidad de esas propuestas, que muchas veces demandan más tiempo para su formulación y apuntan a un sector más amplio de la población. Por eso es relevante conocer en qué trabajaron durante estos cuatro años los diputados nacionales de la región que dejarán sus bancas (salvo que logren la reelección) el próximo 10 de diciembre.En este sentido, María Inés Villar (MPN) destacó que en su período “se trabajó por una mayor y mejor participación de Neuquén en el presupuesto nacional”, entre otras de sus propuestas. “Acompañé lo que he considerado importante para mi provincia y el conjunto de la población, he reclamado en otras oportunidades y, cuando no se escuchan esos reclamos, me he opuesto”, agregó sobre su tarea.En cuanto al contexto en que se ha dado su período legislativo, Villar sumó que “estos cuatro años que culminan en diciembre han tenido la particularidad de un cambio de signo político en el Ejecutivo nacional, y en el Legislativo la principal característica es que nadie tiene clara mayoría. Este hecho ha repercutido muy favorablemente en la tarea legislativa”.