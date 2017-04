NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Planet Mu publicará en junio un nuevo álbum de Ekoplekz Bioprodukt es el título del nuevo álbum de Ekoplekz, seudónimo con el que graba el productor de Bristol Nick Edwards.

Un álbum de diez temas con el que el productor británico retoma su sonido lo-fi inspirado en los sonidos de los años noventa en los que las melodías se imponían sobre ritmos sincopados. Lo edita el mismo sello en el que ha publicado sus últimos tres álbumes: Four Track Mind (2014), Unfidelity (2014) y Reflektionz (2015). Antes, se había podido escuchar su obra en otros sellos como Mordant Music, Further Records, Punch Drunk o Sex Lies Magnetic Tape.

Acompañando al anuncio de este nuevo álbum, el sello que dirige Mike Paradinas aka µ-Ziq ha compartido uno de los temas del mismo, Acrid Acid, que puedes escuchar al completo más abajo.

Bioprodukt saldrá a la venta el próximo 16 de junio en doble LP, CD y digital.

Tracklist:

01. Elevation

02. Consequences

03. Expedition

04. Acrid Acid

05. Slipstream

06. Calypzoid

07. Transience

08. Descent

09. Low X-Over

10. Denier Daze Escucha Acrid Acid:

