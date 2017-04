Plan Maestro: Mauricio Macri elogió a Esteban Bullrich y cuestionó los paros docentes

En el lanzamiento del Plan Maestro, Macri elogió a Esteban Bullrich. Foto: Télam

Un respaldo al ministro de Educación, Esteban Bullrich , en momentos en los que su nombre sigue sonando como eventual cabeza de lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Pero, por sobre todo, el presidente Mauricio Macri envió pasado el mediodía un mensaje hacia los docentes en medio del conflicto y la puja salarial, que tiene su epicentro en la provincia de Buenos Aires.

"La enorme mayoría de los docentes tienen un compromiso de verdad. Estuve en Lobos el fin de semana, y me vinieron a hablar cinco docentes. Me decían: nosotros no paramos, nosotros no paramos", afirmó el Presidente en el salón de los Pueblos Originarios, dónde presentó la plataforma digital del Plan Maestro educativo.

Sentado en la primera fila, Bullrich y su equipo (Hugo Martini, Teófilo Lacroze, entre otros) escuchó los elogios del Presidente hacia el plan, y la posibilidad de hacer propuestas que se abre para el público con el lanzamiento de la plataforma digital. "Generamos herramientas para que todos puedan participar, para que el padre, el abuelo, el docente, todos hagan sus aportes para una educación de mejor calidad", afirmó el Presidente. "Tenemos que tener objetivos, claros, medibles, un plan que trascienda a nuestro gobierno!, agregó el Presidente en otro pasaje de sus siete minutos de discurso.

Luego de finalizado el acto, del que participaron ministros de Educación de una decena de provincias, Bullrich volvió a negar que esté definido su pase a la provincia. "Nadie habló conmigo sobre el tema (.) quiero ser el mejor ministro de Educación", reiteró el ministro, aunque luego de la confirmación de la candidatura de Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de ser candidato a senador cobró mayor fuerza.

