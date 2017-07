Piden mejorar la señal de celular en el norte

El fuego se consumió en el abrumador silencio que aportó el valle Casa de Piedra ante la pasividad de la laguna Jakob. Nadie sabe con certeza cómo se inició ni cuándo. El encargado de dar la triste noticia fue un turista de Buenos Aires que se encontró con una postal devastadora.Hoy a las 19.30 habrá un abrazo simbólico al Jakob en torno del Club Andino.La comunidad de montañistas, abundante en esta zona, se paralizó por algunas horas y se hundió en un mar de recuerdos. Es que el refugio Jakob, construido en 1952, formó parte de por lo menos tres generaciones.El viernes el Club Andino Bariloche convocó a sus hombres y mujeres de montaña. Hicieron catarsis, se dieron fuerzas entre todos y dieron paso a la planificación de lo que vendrá con más empuje que certezas. Entre los que asistieron estaba Claudio Fidani. “Cansado, las manos negras de carbón de haber removido maderas quemadas”, graficó el presidente del Club, Martín Enevoldsen, acerca del encuentro con un hombre que conoció hasta los postigos de las ventanas del refugio. Claudio fue uno de los que terminó por darle forma a la estructura. Participó de la ampliación y tenía a su cargo la concesión del lugar que, por esta época, permanece cerrado para desalentar el tránsito por la montaña en el invierno. La noche del viernes ambos decidieron salir de la sede en pleno centro y cruzar la calle hasta uno de los bares de la calle Juramento. A Enevoldsen no le quedó más remedio que preguntarle cómo estaba: “el tipo se echó para atrás como hace siempre, abrió grande los ojos y empezó un monólogo que temí iba a ser tétrico. Me dijo ‘mirá, yo creo que la loza del refugio por ahí zafa y no habría que reconstruirla en principio”. La anécdota tomó estado público ayer a través de las redes sociales, espacios en los que, durante los últimos días, no se hizo otra cosa que hablar del incendio.