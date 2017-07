Peugeot 301 Allure: un sedan de bajo consumo, mucho espacio y buenas prestaciones

“El acceso a la información pública y la transparencia de los gobiernos son el resultado de un cambio cultural, los vecinos tienen que internalizar que los funcionarios deben dar explicaciones y el que gobierna que no es el dueño del Estado”. Ese cambio cultural es el que impulsa la subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación que conduce Marina Carbajal, quien visitó ayer Neuquén y advirtió que “la transparencia incrementa la confianza en un gobierno que es lo que se necesita para que lleguen inversiones”.Si bien la visita de Carbajal se dio a los efectos de la firma de un convenio con la municipalidad de Neuquén, la funcionaria recordó que en octubre entrará en vigencia la Ley nacional de acceso a la información pública y reconoció que “invitamos a todas las provincias a adherir y en el caso de Neuquén ni nos contestaron”. Y recordó que si bien se cuenta con una ley provincial indicó que “lamentablemente no funciona porque no se reglamentó”.En ese sentido Carbajal advirtió que una parte de la transparencia de los gobiernos es la alternancia de los partidos que gobiernan, algo que en caso del gobierno provincial neuquino no sucede desde hace más de 50 años. “El recambio es positivo. Sin posibilidad de recambio el sistema democrático no funciona porque el funcionario no tiene un incentivo real y la sociedad pasa a depender de su voluntad si quiere ser más o menos transparente”, explicó.Precisamente la ley nacional y los programas con municipios y gobiernos provinciales que impulsa la subsecretaría apuntan a que la transparencia sea un estándar a buscar. “Estamos por lanzar un ranking de los municipios más transparentes y vamos a hacerlo con las provincias. Es un plan para premiar simbólicamente a los que esfuerzan por cambiar y a la vez señalar a los que no lo hacen”, contó Carbajal.Estos cambios comenzaron por el gobierno nacional en donde la misma funcionaria reconoció que no fue fácil. “Nos encontramos con que había un decreto que no se aplicaba pero además había mucho temor de las personas que tienen que brindar información de lo que podía pasar o pasarles si lo hacían”, indicó. Y agregó que “también nos enteramos que en algunos sectores había como kiosquitos de información, gente que no brindaba la información pública y enviaba las consultas a lugares en donde había que pagar para acceder”.Para Carbajal “generar un cambio cultural de este tipo lleva años, pero termina siendo un motor para la generación de empleo porque atrae inversiones y hace que los vecinos sean más proclives a pagar los impuestos porque saben a dónde van”.