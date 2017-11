Perpetua al “carnicero de Srebrenica” por genocidio y crímenes de guerra

Cadena perpetua para Mladic "el carnicero de Srebrenica".

El ex militar serbobosnio Ratko Mladic, conocido como "el carnicero de Srebrenica", fue sentenciado hoy a cadena perpetua por la Justicia internacional al considerarlo "culpable" de crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la guerra bosnia (1992-1995).

Según los jueces, Mladic contribuyó "significativamente" a la eliminación de musulmanes y croatas de Bosnia entre mayo de 1992 y noviembre de 1995, tiempo que la Corte consideró demostrado que el acusado era el comandante en jefe de las fuerzas que ejecutaron los crímenes en Bosnia.



Mladic "era totalmente consciente" de las deportaciones, las detenciones forzadas, los asesinatos y la persecución de musulmanes, según el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).

Asimismo, el acusado "compartía la intención del objetivo final" de exterminar a los habitantes musulmanes de Srebrenica en 1995, al asesinar a al menos 8.000 musulmanes y otros miles sufrieron saqueos y violaciones. Ese genocidio es considerado la peor matanza en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La corte consideró que Mladic "propuso y ordenó personalmente" los bombardeos y disparos indiscriminados de francotiradores contra civiles en Sarajevo, ciudad que las tropas serbobosnias mantuvieron tres años y medio bajo asedio, consignó la agencia EFE.

El juez Alphons Orie mencionó varios ejemplos de los crímenes cometidos por el ex militar y sus soldados, como el incidente en el Puente Brhpolje, en 1992, en el que los musulmanes detenidos fueron obligados a saltar al río mientras los soldados serbios les disparaban. Murieron 22 hombres, y solo uno logró sobrevivir.

También relató el caso de una mujer que circulaba por las calles de Sarajevo cuando recibió el disparo de un francotirador, y la misma bala, que atravesó su vientre, alcanzó a su hijo en la cabeza, quien no sobrevivió.

El juez también mencionó "las brutales y sistemáticas violaciones" a las que fueron sometidas las mujeres musulmanas, incluidas niñas de 12 años, detenidas por los serbios en Bosnia.

Orie aseguró que Mladic es responsable de "los crímenes más atroces conocidos por la humanidad".

La Guerra de Bosnia

La muerte del mariscal Tito en 1980 y la caída de la Unión Soviética casi una década después llevó a la desintegración de Yugoslavia, un Estado compuesto por seis naciones: Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia.

Los primeros dos países se independizaron en 1991 y un año más tarde el pueblo de Bosnia y Herzegovina decidió el mismo camino en un referendo, lo que desató el conflicto entre las etnias bosniomusulmanes, serbobosnios (ortodoxos) y bosniocroatas (católicos).

Los serbobosnios y serbios, impulsados por líderes nacionalistas como Radovan Karadžić y Slobodan Milošević, boicotearon la consulta en Bosnia y se impusieron el objetivo de reunir a todos los serbios en un mismo país. Formaron el Ejército de la República Srpska con Mladic como comandante, enfrentado con el Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, fiel al nuevo Estado.

El conflicto duró cerca de tres años con cerca de 100 mil muertos y se internacionalizó con la participación de la OTAN en el tramo final de la guerra colaborando con las fuerzas bosnias y croatas.

La ONU calificó el fallo de "victoria trascendental"

Poco después de conocida la histórica sentencia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, calificó la decisión de los magistrados como "victoria trascendental" de la Justicia internacional.

