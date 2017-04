Inicio

Equipos

Boca

BOCA ¿Pérez, Barrios o el dibujo?

Luego de la floja actuación de Sebastián contra Defensa, Guillermo maneja tres opciones para visitar a Vélez: respaldarlo en el puesto, reemplazarlo por su compatriota colombiano o, directamente, meter mano en el esquema y volver al 4-2-3-1.

0 0

¿Pérez, Barrios o el dibujo?

Guillermo prepara el equipo para visitar a Vélez (DIEGO DIAZ).

Relacionadas

“Va a seguir” ¿Qué les dijo Macri a los jugadores? "Nadie nos regala nada"

La lesión de Fernando Gago abrió una ventana en el mediocampo de Boca y los colombiano Sebastián Pérez y Wilmar Barrios pelean palmo a palmo por ganarse su lugar. El fin de semana, contra Defensa, le tocó actuar al primero, pero su performance no lo convenció ni a él mismo. Por eso, Guillermo evalúa realizar modificaciones pensando en la visita a Vélez del próximo domingo. Una opción es el ingreso de su compatriota y la otra es, directamente, meter mano en el dibujo táctico y volver al 4-2-3-1.

"Sé que tengo que aprovechar las oportunidades si o si. Lastimosamente se que esta última no la aproveché. No tuve un buen partido, tengo autocrítica. No es excusa que no venía jugando", sostuvo Seba Pérez en charla con Continental, haciéndose cargo de su bajo rendimiento ante Defensa. “Me sentí muy feliz por el triunfo, pero en lo individual me sentí un poco triste, se que no tuve un buen partido", agregó el colombiano.

Una opción es que Barrios reemplace a Pérez, lo que no modificaría sustancialmente al equipo. La otra es que Centurión pase a cumplir la función que antes tenía Tevez, con Pavón y Junior Benítez o Solís por las bandas y Benedetto como punta definido. ¿Cómo lo armás, Guille?

Temas

Sebastián Pérez Wilmar Barrios Guillermo Barros Schelotto

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)