¡Peligro, cambio climático! Se desprendió un iceberg gigante

Confirmaron el desprendimiento de un enorme iceberg en la Antártida, que es equivalente a 20 veces la Ciudad de Buenos Aires. Así lo confirma un satélite estadounidense que sobrevoló la región conocida como Larsen C.

Expertos del proyecto Midas, un grupo de investigación británico que estudia a Larsen C, afirmaron que el desprendimiento se produjo entre el lunes y miércoles. Los investigadores habían estado siguiendo el desarrollo de esta inmensa grieta, que aceleró su proceso de desprendimiento desde 2014.

Aunque las consecuencias del desprendimiento son inevitables para profundizar el cambio climático, la partición no afectaría al nivel del mar global. Esto se debe a que este inmenso iceberg ya estaba a flote en el océano. Pero algunos científicos temen que esto podría acelerar la desestabilización de la plataforma de hielo.

“Hemos estado anticipado este evento por meses. Estamos sorprendidos por cuánto demoró a la grieta causar la ruptura. El iceberg es uno de los más grandes que se tenga registro y su progreso en el futuro es difícil de predecir. Puede mantenerse en una pieza, pero es posible que se rompa en fragmentos”, afirmó el profesor Adrian Luckman, investigador líder del grupo.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y el científico de la Universidad de Edimburgo, Noel Gourmelen, aseguraron que este iceberg será uno de los más grandes de la Antártida: con 190 metros de espesor, 1.155 kilómetros cúbicos de hielo y podría llenar 462 millones de piscinas olímpicas. ¡Y pesa un billón de toneladas!

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C – more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017