Publicado el 04.05.2017

Paul Kalkbrenner comparte versiones de temas de hace más de 25 años Como ya anunciamos hace unas semanas, Paul Kalkbrenner está en plena fiebre revival desde hace unos meses. Comenzó publicando una serie de mixes con temas que le recordaban a su juventud y siguió anunciando una gira titulada Back To The Future en la que el propio artista alemán iba a pinchar algunos de esos mismos temas que oía en su juventud pero actualizados por él mismo.

La gira ya está en marcha desde principios de abril y llegará a Madrid el próximo 9 de junio (será en La Riviera y tienes las entradas aquí) y para ayudar en la promo de la misma el artista va a subir nueve de las versiones que ha realizado para esta gira.

De momento ha compartido ya dos versiones. La primera es del tema Tribal Experience de S.P.Q.R., proyecto del italiano Giulio Cesare Mancini que lanzó este tema en su primer EP, Unlimited Dream, en 1993. El segundo tema que ha remezclado el alemán es This Is B.U.G., un tema firmado por Fuck The Industry And Motherfuck Radio, Man!, proyecto que compartieron en 1991 los alemanes Maximilian Lenz (también conocido como Westbam) y Klaus Jankuhn, que ahora comparten el también veterano proyecto Members of Mayday.

