Publicado el 26.04.2017

Patrice Scott hace música para el alma Volvemos a tener noticias de uno de los maestros del deep house en forma de EP. Titulado Soulfood, el nuevo trabajo de Patrice Scott verá la luz próximamente en su propio sello Sistrum Recordings.

El veterano dj de Detroit lanzó hace diez años su sello Sistrum como plataforma donde publicar sus propias producciones aunque finalmente otros artistas de la talla de Keith Worthy, Reggie Dokes o Brian Harden también han contribuido al catálogo del sello.

Con Soulfood, el norteamericano vuelve a dar muestras de su reputación como productor de house elegante y profundo en el que el jazz y el funk se funden entre melodías que acompañan con delicadeza a una percusión que incita al baile sensual.

Soulfood sale a la venta en vinilo el día 22 de mayo y en digital el 30 de junio. Reserva tu copia en vinilo ya aquí. Snippets:

