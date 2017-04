Paro nacional del 6 de abril: adhesión dispar en las provincias

El paro de la CGT contra el Gobierno tuvo repercusión en todo el país con distintos grados de adhesión. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano hay piquetes en varios puntos, en el interior también se replica un panorama que combina la falta de servicios públicos y cortes de ruta con la gente que decide ir a trabajar bajo la consigna #YoNoParoEl6.

Santa Fe: alto impacto en Rosario; la capital, activa

En Rosario el paro nacional tiene un fuerte impacto debido a la falta de transporte público y la huelga en el sector estatal y educativo. Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria, advirtió que el impacto más intenso de la medida de fuerza se da en el centro de la ciudad. Sin embargo, están abiertos los shoppings y los supermercados, donde la Asociación de Empleados de Comercio realizaron protestas en Carrefour y Makro.

Camioneros cortaron parcialmente el acceso norte a Rosario. Foto: LA NACION / Marcelo Manera

La fisonomía del centro rosarino era distinta a la de un día normal. Recién después de las 9 comenzó a verse algo de actividad. En el centro de Rosario el Frente de Izquierda montó un piquete en Corrientes y Pellegrini, que era custodiado por la policía santafecina.

En los ingresos a Rosario el Sindicato de Recolectores de Residuos montó una protesta en el oeste, en Circunvalación y Juan Domingo Perón. A partir de las 10 montaron piquetes en la salida por la ruta 34, el acceso de la autopista a Buenos Aires y Juan José Paso y Circunvalación, donde hasta las 14 habrá piquetes de la Corriente Clasista y Combativa. Al mediodía está previsto que se realice un acto del Movimiento Sindical Rosarino (MSR) en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín.

En la capital provincial, en cambio, abrió un gran porcentaje de negocios, especialmente en la zona alejada del microcentro. Sólo tiene incidencia en la labor administrativa, tanto nacional, provincial como municipal, que contiene -por ser capital de provincia- cerca del 60 por ciento de la población económicamente activa.

En el interior, el panorama es similar a lo que ocurre en esta capital, aunque se observa mayor actividad en centros fabriles.

Córdoba: paro y cortes

Casi la totalidad de los gremios en la provincia adhieren a la medida de fuerza. Desde primera hora movimientos de izquierda cortan por completo el puente Maipú, uno de los accesos a la ciudad y, en paralelo, militantes del PTS bloqueaban de manera total la avenida frente a la fábrica de Volkswagen.

El dirigente del MST Nueva Izquierda, Raúl Gómez, dijo que el paro "era reclamado desde hace mucho; exigimos un plan de lucha, no puede ser solamente para descomprimir la presión de las bases". "Marchamos en contra del plan económico del presidente Mauricio Macri y también en contra de un la burocracia sindical, eterna, corrupta y deslegitimada", agregó.

En la Casa de los Trabajadores -en el centro de la ciudad- hay una vigilia de la de CGT cuya marcha inicia a media mañana. La falta de transporte público afecta a quienes quieren desplazarse; hay algunos taxis circulando y la prestación de los remises es normal. Trabajan las estaciones de servicio, los empleados de peajes y el comercio.

Mendoza: un colectivo y un tren, apedreados

En Mendoza se garantizó un 20% de las frecuencias de los micros mientras que el Metrotranvia intentará funcionar normalmente. Sin embargo, la huelga en esta provincia empezó con sobresaltos: dos unidades de transporte fueron apedreadas por desconocidos.

El primer ataque se produjo alrededor de las cinco de la mañana contra un colectivo de la Empresa Provincial de Transporte (ETPM) en el tradicional Parque General San Martín, según confirmó Roberto Calcagni, titular del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom).

Asimismo, el director de la EPTM, Leopoldo Cairone, aseguró que una dupla del tren ligero urbano también fue víctima del vandalismo. Por ambos casos, donde no se registraron heridos, no se ha logrado detener a ningún sospechoso, pero se radicaron las denuncias correspondientes.

Según testigos del hecho, los lanzamientos de piedras fueron realizados por personas que se encontraban escondidas y se busca determinar si existe algún tipo de vinculación con las primeras protestas de la huelga, protagonizadas por los movimientos de izquierda, que realizan movilizaciones y piquetes en algunas calles de la provincia, en especial en el ingreso a la Ciudad, en avenida San Martín y Colón. Por el corte, recibieron una multa de 40 mil pesos por infringir el Código de Convivencia de la Municipalidad de Capital. En el caso del micro, que recibió un fuerte impacto en un vidrio, sólo iba el chofer, mientras que en el Metrotranvía se encontraban varios pasajeros que decidieron ir a trabajar.

cerrar

Tucumán: el paro en medio de las inundaciones

El primer paro general convocado por la CGT unificada contra el gobierno de Mauricio Macri se hace sentir en Tucumán, donde las aulas están vacías, no trabajan los bancos, no circulan los ómnibus y no se brinda el servicio de recolección de residuos. Con el transporte de pasajeros paralizado por la protesta, también se ve resentida la actividad en todos los estamentos de la administración pública, incluidos los hospitales, donde solamente funcionan las guardias. En medio del drama de las inundaciones que padecen miles de familias del sur provincial, los sindicatos decidieron que no habrá cortes de calles ni rutas para facilitar la llegada de asistencia a los damnificados.

A partir de las 11 se realiza una movilización a la plaza Independencia, principal paseo público de la capital tucumana, de la que participarán organizaciones políticas, sindicales y sociales. En el comercio la adhesión al paro es dispar y encuentra al sector en medio de un fuerte cruce entre el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), que amenazó con obligar a cerrar las puertas de los negocios que abran y la Federación Económica de Tucumán (FET), que informó que se trabajará normalmente. Por el paro, se ven afectados el transporte de combustible y de carga, y la distribución de caudales.

Mar del Plata

La suspensión total del servicio de ómnibus de transporte urbano de pasajeros es la expresión más notoria del paro general en Mar del Plata. En taxis y remises hay actividad parcial, lo mismo que en el comercio, rubro que a media mañana presentaba una adhesión que no superaba el 50%, siempre más evidente en el microcentro.

El acatamiento era también muy bajo en estaciones de servicio, con mayoría que mantenía atención al público, y otro tanto en supermercados, varios de los cuales -tanto minoristas como mayoristas- abrieron sus puertas con relativa normalidad.

Mar del Plata, desolada. Foto: LA NACION / Mauro V. Rizzi

Todo el sistema educativo público adhiere al paro y, salvo excepciones, otro tanto ocurre en establecimientos privados de todos los niveles de enseñanza. Oficinas públicas abrieron pero con merma de personal.

El Casino Central cesó su actividad a medianoche porque los gremios que agrupan a su personal adherían a la medida de fuerza. En gastronomía también hay alto acatamiento, en particular en zona céntrica, donde habrá una movilización con punto de encuentro en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En el puerto se trabajaba con normalidad en muelles, donde desde temprano comenzaron las maniobras de carga en buques porta contenedores, y existía una adhesión parcial y baja en el sector industrial.

Corte y desalojo en la autopista Buenos Aires – La Plata

Sin incidentes y después de más de tres horas, las organizaciones sociales y de agrupaciones de izquierda que mantuvieron un corte en la bajada de la autopista Buenos Aires – La Plata, desalojaron el lugar poco antes de las 11.

Bajo una discreta presencia de efectivos de la policía bonaerense, el piquete se desarrolló sin inconvenientes, sin que se registraran disturbios o enfrentamientos con la fuerza de seguridad.

Alrededor de un millar de manifestantes se hizo presente en el acceso a la autopista alrededor de las 7, obligando a los automovilistas que debían trasladarse a la capital federal, a acceder a la autovía a la altura de la localidad de Villa Elisa.

Numerosas familias con niños, permanecieron en el lugar junto con militantes que portaban banderas de, entre otras agrupaciones, MST, PCR, Frente Popular Darío Santillán, Partido Obrero, MAS y grupo Octubres.

Paro del 6 de abril: cuáles son los servicios afectados y cuáles funcionan normalmente

Informes de Gabriela Origlia, Pablo Mannino, José E. Bordón, Germán de los Santos, Darío Palavecino, Eduardo D'Argenio y Fabián López

Más sobre Paro nacional

Paro del 6 de abril: el Gobierno y la CGT abren una negociación para reconstruir el vínculo

Triaca confirmó que habrá convocatorias sectoriales y descartó un encuentro de Macri con el triunvirato; en la central obrera se impone hoy la postura más dialoguista aunque reconocen que el conflicto podría agudizarse si la economía no se reactiva

Paro del 6 de abril: el desalojo en Panamericana visto desde un drone

Patricia Bullrich: "Salgan en bici, camión o furgoneta, pero vayan a trabajar"

Uno de los jefes de la CGT dijo que el paro "es un éxito" y apuntó contra Macri: "Está desubicado"

Paro 6 de abril: el tuit de Juan José Campanella con un "desafío" a los jefes de la CGT

Paro del 6 de abril: si tenés que ir a trabajar, ¿cómo te vas a trasladar?