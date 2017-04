Paro del 6 de abril: según Pablo Micheli, “hubo un ataque brutal a las centrales sindicales desde el Gobierno”

Pablo Micheli brindó una conferencia de prensa junto a Yasky. Foto: Captura de Tv

Los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli celebraron que el Paro Nacional tuvo un "90 por ciento de acatamiento" y destacaron que hubo una "mayor agresividad a la defensa sindical" de parte del Gobierno.

"Este ha sido uno de los paros en los que, en mi historia, he notado mayor agresividad hacia la defensa sindical. Hubo un ataque brutal a las centrales sindicales desde el Gobierno. Pero una vez más, a pesar de lo que dicen las redes sociales y lo que hayamos discutido, el sentido común de los trabajadores volvió a mostrar que el paro es contundente. Es para saludar y respetar", dijo Micheli en una conferencia de prensa conjunta cerca de las 13.30.

"Este modelo endeuda", agregó Micheli. "Mantiene en vilo a nuestros maestros y a la sociedad cuando tiene que llamar a la paritaria. Este plan económico está basado en que se baja la inflación en base a despidos. En bajar los salarios a la clase laboral de la Argentina", dijo.

También se refirió a las críticas que señalaban que el paro en realidad no tuvo un acatamiento tan alto por decisión de los trabajadores sino por la huelga de los trabajadores de medios de transporte público. "La mayoría de las ciudades del interior tienen un altísimo acatamiento al paro. En mi ciudad, Junín, no hubo piquete, y no hay transporte público, y ahí parece un día feriado, porque no hay un solo comercio ni fábrica abierta".

"En términos generales, en las grandes ciudades de la provincia, hay un acatamiento altísimo" destacó.

Y ejemplificó: "Los compañeros de Asociación Bancaria informaron que el acatamiento es del 92 y medio por ciento. Los bancarios, se sabe, no van en colectivo al trabajo, sino en sus propios vehículos. Esta es una demostración de que los colectivos, los trenes y aviones y medios de transporte son manejados por seres humanos. Son ellos los que decidieron parar".

Yasky coincidió: "El paro es prácticametne total. Hicimos un cotejamiento de datos. El porcentaje supera el 90 por ciento de adhesión en todo el país. Hubo actos, en provincias y distritos del conurbano".

También se refirió a los incidentes ocurridos en los accesos a la provincia por los enfrentamientos entre la policía y manifestantes: "La brutal represión empaña esta jornada. Hay que condenarlo. El piquete protestaba en forma pacífica y había liberado un carril. Pero acá hay una intención de desplazar la imagen de las ciudades vacías por los enfrentamientos".

A su vez, se refirió a las críticas al paro en las redes sociales: "Las redes están inundadas por los trolls del Gobierno, que están haciendo horas extra. Pero las calles no están transitadas y este parece un día domingo. Las tres centrales convocamos y tenemos que agradecer a los trabajadores de todo el país, que pusieron por delante la necesidad de decir basta de poner techo a las paritarias. Basta de salarios por debajo de la inflación. Solución real a los despidos. Basta de que entre mercadería de otros países. Aumento de la emergencia a los jubilados. Y que el Gobierno no se deje llevar por el discurso de los que piden mano dura, de los que piden una actitud confrontativa, porque tiene que ser consciente de que ha generado situaciones que no son el mejor contexto para resolver esto con mano dura. Esto se resuelve abriendo los ojos y generando reclamos".

