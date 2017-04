Inicio

Opinión

DE FRENTE / RIVER Para la cervecita nomás

Las expectativas eran muy grandes. Pero el rival trabajó el partido y lo complicó todo lo que pudo. Eso es lo lindo del fútbol argentino: cualquiera plantea dificultades. Y cuando no da para el champagne, una cervecita para el brindis también va.

0 0

Para la cervecita nomás

Las fotos de River – Quilmes.

¡Mirá el resumen de River – Quilmes!

River 1 – Quilmes 0. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

Por: Leo Farinella

leofarinella@ole.com.ar

Relacionadas

River solidario ¿River puede alcanzar a Boca? "River demuestra a qué quiere jugar"

Veníamos con el entusiasmo muy arriba y tal vez por eso las expectativas eran grandes. Queríamos ver a River mostrar el fútbol que viene jugando y tanto nos gusta. A veces estos partidos son los más difíciles. Nos costó una media horita más o menos meternos en el juego y de no haber sido por alguna falla en la definición de ellos, algún cierre desesperado y hasta por Batalla se nos pudo haber complicado todavía más. Tuvimos, como para alimentar las ilusiones, la intención de la asociación, esa idea de ir escalando en la cancha con triangulaciones que estéticamente son de fútbol europeo y que se pueden ver más cuando el césped acompaña como acompañó ayer pese a la lluvia (notable mejoría en ese aspecto). No estuvo fino Pity esta vez (para anotar, se fue aplaudido), jugó demasiado retrasado Nacho, casi partiendo como un cuatro zurdo que se tira hacia adentro, cosa que no parece tener mucho sentido cuando el rival te espera en la puerta de su área con ocho jugadores: los que más saben tienen que hacer la diferencia allá arriba y no en campo nuestro. Rojas siempre criterioso, el más. Los laterales bajos otra vez y hasta Martínez Quarta arriesgando de más en algún cruce. Cuando nos acomodamos daba la sensación que el gol llegaba en cualquier momento pero no llegaba nunca y corríamos el riesgo de entrar en la desesperación de los minutos finales, esa que no te deja pensar bien la jugada. El Muñeco apeló a Mora y Morita, con esa fe que lo caracteriza, nos dio el impulso para ganar el partido con los dos goles de Alario, el segundo una joya del contraataque. Y listo. Era importante ganar. El equipo mantuvo la propuesta, aunque esta vez no tuvo brillo. Lógicamente, el rival trabajó el partido y lo complicó todo lo que pudo. Eso es lo lindo del fútbol argentino: cualquiera plantea dificultades. Y cuando no da para el champagne, una cervecita para el brindis también va.

¡Mirá el resumen de River – Quilmes!River 1 – Quilmes 0. Fecha 19. Primera División 2016/2017.

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)