Para evitar robos a ciclistas, buscan crear un registro de bicicletas en la Ciudad

Un proyecto de ley impulsado por la legisladora porteña de ECO, Natalia Fidel, busca crear un registro de bicicletas en la Ciudad, con el fin de desalentar el robo de estos rodados, así como también los crímenes de ciclistas en ocasión de robo y la compra de bicis hurtadas.

"El registro es una plataforma web voluntaria, donde todo ciudadano propietario de una bicicleta tiene la posibilidad de anotarla con su número de serie y de marca, mediante un usuario y una contraseña", asegura la diputada porteña a ámbito.com.

La iniciativa surgió de la mano de la familia de Pablo Tonello, un joven de 27 años que en 2014 fue asesinado a plena luz del día en Libertador y Olleros cuando le robaron su bici. Fidel mencionó que "ellos tienen una campaña muy fuerte cuya base es que comprar robado mata", en referencia al mercado ilegal de bicicletas y autopartes. "Lo que hacen es transformar el dolor en una acción concreta para evitar futuras muertes", añade.

Eduardo Tonello, padre de Pablo y principal impulsor del registro junto a su círculo íntimo, señaló que "el proyecto surgió de estar en la calle con los ciclistas. Después de averiguar lo que pasó con Pablo descubrimos que en el lugar había muchos robos con violencia pero en ningún lado estaba registrado lo que pasaba. En 2015 hicimos una encuesta y nos dio un alto índice de robos, donde todos coincidían en que la policía no hacía nada". Incluso, Tonello se topó con gente que "veía su bicicleta robada en la web y la había 'recomprado'".

En ausencia de números oficiales que muestren la cantidad de asaltos a ciclistas, el padre de la víctima obtuvo sus propias estadísticas junto a Ricardo Mildiner, quien se desempeña como inspector de BA Ecobici. De un total de 174 ciclistas elegidos al azar en Libertador y Federico Lacroze durante 2015, 60 habían sufrido el robo total o parcial de su bicicleta.

El registro incluye también la instalación de una etiqueta de seguridad sobre el cuadro del rodado con un código de seguridad QR. La legisladora explicó que esto permite que "cuando vayas a comprar una bicicleta usada accedas al registro rápidamente y chequee si es robada o no". Este sticker, por su parte, deja una marca visible si es arrancado.

Tonello, en tanto, detalla que "si en algún momento esto se aprueba, habría un momento cero donde cada bicicleta nueva se iría incluyendo en el registro; pero para el resto es voluntario".

En cuanto a la posible sanción del proyecto, aún no hay no hay novedades concretas. Fidel mencionó que "lo que se trata en las comisiones depende más de la agenda del oficialismo, no sé si se va a tratar o no. Ahora el proyecto está en la Comisión de Seguridad y la directora se comprometió a ponerlo en temario, pero aún no se reunieron". Por su parte, Tonello aseguró que "el Gobierno de la Ciudad, desde EcoBici, ya tiene el proyecto" y que regularmente la familia se reúne "con ellos para que sea lo más práctico posible".

Finalmente, la representante de ECO mencionó que, en relación al registro, "hay dos cuestiones macro a destacar: una es la importancia de trabajar con la sociedad civil, ya que es una iniciativa que surgió de ahí. Lo otro, es que es una propuesta sencilla que entiende que la seguridad es un tema integral, con muchas aristas. Y ésta es una arista para evitar que maten por una bicicleta".

