“Para captar inversiones se necesita conducta, coherencia y tiempo”.

Jackie Maubre, directora de la consultora Cohen, una de las líderes de la city porteña, advirtió que la Argentina necesita afianzar un camino sólido y consistente como para genera la confianza necesaria para que haya un importante incremento en las inversiones externas.

En diálogo con “Río Negro”, consideró esencial que el país pueda cumplir con sus metas fijadas, en especial, la reducción de la inflación, del déficit fiscal y la proyección de crecimiento económico.

Asimismo, destacó que la colocación del bono a 100 años técnicamente fue “impecable”, aunque admitió que se lo utilizó políticamente para criticar al Gobierno.

Pregunta- ¿Cómo evalúan ustedes la emisión del bono a 100 años?

Respuesta- Consideramos que este es un bono que recibió una oferta muy importante, como 9.500 millones de dólares, de los cuales tomaron 2.750 millones, lo cual marca que es un mensaje simbólico, un mensaje que busca transmitir que hay confianza en el país.

P- No todos están de acuerdo con sus conceptos…

R- Creo que aquellos que hablan o critican esta colocación es por desconocimiento o porque lo analizan desde un punto de vista político. Técnicamente este bono es impecable y muestra algo muy importante, que es que ya empiezan a aparecer inversores que apuestan a la Argentina por el largo plazo. Cosa que hasta ahora no se había visto.

P- Algunos economistas consideran que ese título es más bien algo simbólico, ¿se lo puede observar así?

R- Coincidimos también con esa evaluación, porque la verdad es que la pregunta que ha hecho el Ministerio de Finanzas es ¿ustedes apuestan por Argentina a largo plazo? Bueno, hubo inversores por 9.500 millones de dólares que dijeron que sí. Y repito, el Gobierno solamente tomó un cuarto de ese monto, eso es lo que se debe rescatar.

P- ¿Cómo evalúan ustedes la decisión de Morgan Stanley de mantener como fronterizo al mercado argentino? Esto era previsible?

R- Tenemos una tendencia en la Argentina de pedir a nuestros inversores que nos acompañen con los cambios internos, sin considerar que este es un país que en el pasado ha demostrado varias veces ir hacia por un camino y después de unos años tomar otro rumbo completamente contrario. Así es como viramos hacia la Convertibilidad dando una señal, después la eliminamos y fuimos con un rumbo totalmente diferente.

P- ¿Qué pide el mercado?

R- Me parece que el mensaje que transmite el comunicado del MSCI es claro, que se observa nítidamente cuando uno se pone en la piel de un inversor extranjero. Para nosotros como habíamos cumplido técnicamente todos los requisitos nos parecía que inmediatamente nos tenían que dar esa mejora en la calificación, pero la verdad es que desde el exterior se entiende muy bien que nos pidan que demostremos nuestro camino antes de permitir volver a los mercados internacionales y sacarnos de la categorización de fronterizo.

P- ¿No fue un golpe para el gobierno?

R- Es doloroso, sin dudas, pero también es razonable que los inversores externos exijan al país la vocación de cambio de rumbo.

P- ¿Qué le comentan a ustedes los inversores con respecto a la Argentina?

R- Están esperando que nosotros confirmemos este cambio y esta nuevo camino que queremos transitar. No nos olvidemos que venimos de un rumbo, de un enfoque completamente diferente. Todos confían que Argentina tiene todos los atributos necesarios para salir adelante e ir consolidando su economía. El punto central es la espera de esa confirmación del rumbo en la Argentina.

P- ¿Y cómo es en este año la captación de inversiones extranjeras?

R- Es modesta, por ahora, pero creo que va a ir creciendo en la medida en que vayamos consolidando el rumbo, y que además el país vaya cumpliendo con lo que va diciendo. Eso es importante y es un reclamo de alguna manera razonable. Argentina tiene que empezar a crecer, controlar su inflación y tiene que ir cumpliendo sus metas de déficit fiscal.

P- ¿Un año electoral es un obstáculo para la llegada de inversiones?

R- Yo creo que hay una actitud prudente de los inversores externos. El tema es la palabra tan especial en economía que es la confianza. La confianza del inversor se va manifestando a medida que nosotros mismos vamos dando las pautas que nos hacen sentir más confortables. Entonces, esa prudencia es lógica.

P- ¿Pero hay expectativas en este año electoral?

R- Claro que sí. Pero la coyuntura de unas elecciones no definen el rumbo de un país. Lo ilógico es que después de haber generado el mayor default de deuda de la historia, que los inversores estuvieran con una confianza total, con o sin elecciones de por medio. Para captar inversiones externas se necesitan conducta, coherencia y tiempo. No es algo automático, no hay una varita mágica, lo que ser es consecuente con los objetivos que se fija el país. No lo define la coyuntura.

P- El punto es que en la región economía mucho más chicas como Uruguay, Perú, Chile, son naciones que vienen captando inversión extranjera quizás en una proporción mayor en comparación con el tamaño de la Argentina…

R- Es cierto que esos países que usted menciona vienen captando importantes niveles de inversión externa, pero hay que tener en cuenta que esas naciones no tienen los antecedentes de crisis recurrente que ha tenido la Argentina. Esa es la enorme diferencia. Nosotros hemos interrumpido voluntariamente una relación, el default no es otra cosa que eso. Había un pacto entre Argentina y los inversores y eso se rompió. Costó muchísimos años y recién ahora se cerró. Hay que ser más profundo en el análisis de cómo funcionan los mercados y las inversiones extranjeras. Entonces, tenemos un país muy rico en recursos naturales, en recursos humanos, pero estamos transitando la ironía de tener un 30% de pobreza estructural.

