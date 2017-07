Pánico entre los turistas y destrozos: las imágenes más impactantes del terremoto en Grecia y Turquía

(Reuters)

Varios videos captaron los momentos de pánico que se desataron tras el terremoto de de magnitud 6,7 que sacudió este viernes el archipiélago del Dodecaneso, en el mar Egeo, y la costa occidental de Turquía, dejando dos muertos en la isla griega de Kos y más de 100 heridos.

Según una periodista de Kos, entrevistada por la radio Skai, los dos fallecidos se encontraban en la calle, y murieron después de que las piedras de un edificio viejo les cayeran encima. El alcalde de esa localidad, Georges Kiritsis, indicó a la misma radio que los dos muertos eran "extranjeros".

El número de heridos se eleva a 120, según el secretario de Estado de la Marina Mercante, Nektarios Santorinios. Según él, muchos barcos sufrieron daños.

Un tercio del territorio insular se quedó sin electricidad tras el temblor que se sintió también en la isla de Rodas y cuyo epicentro se situó apenas a 10 kilómetros de profundidad entre las propias Rodas y Kos, según el Instituto Geodinámico de Atenas.

En Bodrum, una multitud de residentes y turistas salieron a las calles, preocupados, según imágenes de la televisión turca. Allí el seísmo provocó grandes olas frente a Gumbet, cerca de Bodrum, que inundaron una carretera.

🔴BREAKING UPDATE | Earthquake hits Turkey's #Bodrum where a tsunami occured. No official statement yet made pic.twitter.com/12FFNoFqvw — Vocal Europe (@thevocaleurope) July 20, 2017

El seísmo causó daños en muchos hogares, e hizo cundir el pánico entre muchos habitantes, que desalojaron sus casas por miedo a réplicas.

Sitting by the pool in Kos watching the Derby,hotel been evacuated after earthquake still getting aftershocks #surreal pic.twitter.com/vAkteEyXsx — ackers (@Nitemare70) July 21, 2017

Erdinc Kalece, de 47 años, y su hijo Baris, de 23, salieron a la calle en el distrito de Turgutreis, en las afueras de Bodrum.

"Mi padre y mi madre estaban durmiendo. Yo conducía. Ha sido muy fuerte. La carretera temblaba y he oído un gran temblor. He desacelerado, he esperado. No tenía miedo pero estaba nervioso", explicó Baris.

Según el primer balance de daños, en la capital, Kos, se ha derrumbado la iglesia de San Nicolás y parte de la mezquita en la Plaza de la Libertad y ha sufrido graves daños la iglesia de Aía Paraskevi.

Turquía y Grecia están situadas en una falla geológica, por lo que han sufrido varios seísmos en los últimos años.

Desde principios de año, la costa egea de Turquía fue golpeada por fuertes terremotos. En junio, un terremoto de magnitud 6,3 devastó un pueblo en la isla griega de Lesbos, matando a una mujer y causando más de 15 heridos.

El 17 de agosto de 1999, un seísmo de más de 7.0 en la escala de Richter, cerca de Esmirna, arrasó amplias zonas en el noroeste del país, donde mató a más de 17.000 personas.

