Pampita está enojadísima por la trivia que le hicieron a Pico Mónaco

Hace unos días, Pico Mónaco se expuso a una trivia en el programa NET, conducido por German Paoloski, en el cual tenía que adivinar cuál era la cola de su pareja, Pampita.

La modelo no tomó muy bien el juego, y así lo hizo saber en su programa online. Para ella, el juego era machista. “Me tomé muy mal ese juego. No me gustó. Es como si a mí me ponen cuatro bultos o cuatro pectorales y no la emboco“, explicó.

“En este caso eran ex parejas. Es feo. Imagínense si no hubiera embocado. ¡Lo mato! No le hablo una semana si se equivocaba. Me hubiera enojado muchísimo. Él se re enojó“, agregó.

Bastante lógico el enojo de Pampita. ¿Se vendrán las disculpas por parte del programa?

