Pampita Ardohain y sus intentos fallidos de conquista a “Pico” Mónaco: “Se encaró una mina al lado mío ¡y se fue con ella!”

Le costó. Y mucho. Sufrió la indiferencia, el desprecio, el desinterés… Al fin, lo que a cualquiera podría sucederle cuando le gusta alguien y no es correspondido. Aunque cueste creerlo, Carlolina Ardohain (39) no escapa de esa máxima amorosa. ¡Sí, Pampita! A ella le ocurrió con Juan Pico Mónaco (33).

"Me gustaba un montón. Lo veía siempre", contó en la última emisión de su programa, Pampita Online, que emite KZO. Una noche lo cruzó en una fiesta. Ella estaba con amigas -como Barbie Simmons– y se le ocurrió pedirle que les tomará una foto para generar un acercamiento. "La sacó, ni nos miró, y se volvió a sentar. Le pedimos de vuelta: 'Salió mal la foto'. La sacó de nuevo… ¡y otra vez se fue!", recordó Pampita, todavía incrédula.

Pero lo peor sucedió pocos días después. "Fuimos a bailar al mismo lugar. Se encaró una mina al lado, pero parado al lado mío, ¡y se fue con esa chica! Y yo lo vi irse…", relató la modelo, entre risas. "Pero por orgullosa nunca le dije nada, ni lo miré de más". Incluso se lo cruzaba en el gimnasio y nunca se animaba a hablarle, por timidez. "Hasta que otra amiga mía le pasó mi telefóno…". Y entonces, el final ya conocido.

Ahora me dice: ‘¿Cómo no me tiraste un ¡Hola!? Si estabas parada al lado… Pero si no me decís ni Hola, me encaro otra’

Hoy están juntos, y Pico le reprocha. "Me dice: '¿Cómo no me tiraste un ¡Hola!? Si estabas parada al lado… Pero si no me decís ni Hola, me encaro otra'", explicó Pampita, pero una integrante del panel de su programa hizo la pregunta que nos haríamos todos: "¿Por qué nunca te encaró?".

¿O acaso Mónaco necesita una señal clara en lugar inmolarse en la conquista, de quemar las naves por la mujer deseada, de jugársela, qué tanto? Entonces Carolina, casi sin darse cuenta, se toma su desquite: "No se imaginó nunca que podía pasar algo…".

¡Afortunado él!

