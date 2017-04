NOTICIA

Publicado el 06.04.2017

Pact Infernal debuta en álbum Si eres de los que está atento a los lanzamientos de Horo, sello berlinés fundado por Presha a la sombra de Samurai Music hace ya más de un lustro, estarás familiarizado con el trabajo de @Pact Infernal.

El misterioso proyecto (creemos que de más de una persona) ha editado dos EPs en el sello berlinés titulados The Descent Chapter 1 y 2 y ahora tiene preparado un primer álbum titulado Infernality. Son trece temas que marcan el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera ya que comenzarán a manifestarse en directo y en formato dj set. La primera actuación tendrá lugar el próximo 15 de abril junto a Lucy en De School (Amsterdam).

Antes del lanzamiento del álbum, previsto para el 9 de junio, Horo lanzará el 26 de mayo un EP con remezclas de temas del segundo capítulo de The Descent Chapter firmadas por Svreca, Pris, Nastika y Ancestral Voices.

Pact Infernal – The Descent Chapter II Reincarnated

A1. Circle VII – Violence (Svreca Remix)

A2. Circle VIII – Fraud (Pris Remix)

B1. Circle V – Anger (Nastika Remix)

B2. Circle VIII – Fraud (Ancestral Voices Remix)

Pact Infernal – Infernality

01. Purification

02. Initiation

03. Philosophy

04. Meditations

05. Principles

06. Death & Rebirth

07. Infernality

08. Talismans

09. Symbology

10. Transmutation

11. Retribution

12. Summoning

13. Rites Of Passage Escucha un mix que Pact Infernal han preparado con motivo del anuncio del álbum:



Más información:

Pact Infernal: Facebook | Bandcamp

Horo: Facebook

