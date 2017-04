NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

Pacha Ibiza abrirá a diario desde el 1 de mayo Pacha Ibiza es el único de los grandes clubs de la isla blanca que permanece abierto todos los fines de semana durante el invierno, su privilegiada situación hace que pueda mantenerse en funcionamiento fuera de la temporada alta, algo imposible para el resto de los grandes clubs de la isla.

Además, como ya es habitual, a partir del día 1 de mayo abrirá a diario hasta el próximo 15 de octubre a pesar de que no será hasta finales de mayo cuando arranquen las fiestas que conformarán su programación veraniega.

Antes de estas aperturas, previstas para la última semana del mes, el club albergará una serie de fiestas con invitados internacionales como Sasha, Audiofly, Matador, George Fitzgerald, Horse Meat Disco o David Morales. Además, en Pacha se celebrará la Opening Party del IMS la noche del miércoles 24 de mayo con las actuaciones de Masters At Work, The Black Madonna y Agoria.

A partir del viernes 26 empezarán las fiestas semanales en las que contarán con residentes de la talla de Hot Since 82, Bob Sinclar, Solomun,Maceo Plex, David Guetta o Martin Solveig.

Si quieres ver la programación confirmada hasta ahora entra aquí.

Más información:

Pacha: Web Oficial

