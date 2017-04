Pablo Moyano le respondió a “Momo” Venegas: “Es vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus trabajadores a aplaudir a Macri”

Pablo Moyano, secretario gremial de la CGT.

El movimiento sindical celebrará mañana el Día Internacional del Trabajador con actos por separad o convocados por la CGT, las dos CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky y las 62 Organizaciones peronistas que realizarán un congreso en el microestadio de Ferro al que asistirá el presidente Mauricio Macri.

Pablo Moyano , secretario gremial de la CGT, le respondió a Gerónimo Venegas , el jefe de UATRE, quien había dicho que 'los chicos de la CGT no sabén adónde van'. "Es vergonzoso que algunos dirigentes lleven a sus propios trabajadores a aplaudir a Macri ", indicó en declaraciones a El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10.

"Mañana vamos a tener un sentimiento de bronca por las medidas del Gobierno y de vergüenza. Llevar a trabajadores a aplaudir al Presidente, que está tomando medidas en contra de los trabajadores como la inflación, el impuesto a las Ganancias, los despidos, el techo a las paritarias. Pero cada uno es artífice de su propio destino", agregó.

Moyano se refirió a la actualidad del país y aseguró que desde la Confederación General de Trabajadores continuarán con los reclamos hacia el Gobierno. "Del lado de la CGT no hay mucho para festejar ni conmemorar mañana, va a ser una jornada de protesta donde vamos a seguir ratificando los reclamos legítimos que derivaron al paro general", apuntó.

"Lamentablemente vemos que el Gobierno, cuando dijo que no tenía plan B, tenía razón, sigue insistiendo con este modelo. Día a día siguen despidiendo trabajadores, la inflación no baja y no se modificó Ganancias", añadió el subjefe de Camioneros, que comparó la situación lo que sucedió en la década del 90. "Esos años hablaban de flexibilización laboral, apuntaban a atacar a los trabajadores a través de sus salarios y de que no tengan la posibilidad de discutir sus condiciones laborales".

Consultado por las elecciones legislativas de este año, Moyano destacó que la CGT es independiente y que cada dirigente jugará con el candidato que más le parezca. Además, resaltó que los candidatos del oficialismo crecen porque no tienen rivales, en referencia al Frente para la Victoria y el Frente Renovador.

"De los candidatos que está midiendo el gobierno algunos no estarían en condiciones de representar la provincia de Buenos Aires. Los candidatos del Gobierno crecen porque del otro lado no hay prácticamente nada. Si alguno lo vio a Massa , que le avisen que hay elecciones".

"Dentro del peronismo no surge un candidato que aglutine a todo el peronismo y levante las banderas de los trabajadores. Randazzo fue una parte importante del gobierno anterior y lamentablemente el transporte no mejoró nada en su mandato", concluyó.

