Otra historia de Instagram…

Pavón y Silva quedaron en el ojo de la tormenta tras la transmisión en vivo que realizaron en redes sociales: algunas versiones indican que estuvieron fumando en un baño durante la madrugada, en la previa al partido con Vélez. Guillermo ya avisó que hablará con ellos. ¿Se viene una sanción también?

Guillermo se refirió a la polémica foto de Pavón y Silva

La palabra de Guillermo Barros Schellotto.

La categórica victoria 3-1 ante el Fortín en el Amalfitani no eximió a los dos jugadores de Boca de quedar en medio de una controversia. Así, pese a que uno de los involucrados en la cuestión fue fundamental en el choque ante Vélez (hizo un gol, metió dos asistencias y Olé lo calificó con un nueve), la situación no quedó en el olvido. Y una nueva historia vuelve a gestarse en el Xeneize. En este caso, a partir de Instagram. ¿De qué se trató? En la madrugada de este domingo, en plena concentración del plantel, Cristian Pavón y Jonathan Silva realizaron una transmisión en vivo en la red social. La publicación no pasó inadvertida por el horario (fue después de la medianoche, a la 1:15 am) ni por el contenido.

El delantero y el defensor se encontraban encerrados en un baño. Desde allí, iniciaron la historia. Y las repercusiones en el resto de la esfera digital no se hicieron esperar: vía Twitter, Facebook e incluso Instagram, muchos usuarios se engancharon con el video. Y los rumores y comentarios sobre qué es lo que estaban haciendo se llevaron toda la atención: según trascendió, ambos jugadores habrían estado fumando (aunque no hay pruebas fehacientes de qué es lo que fumaban y de que eso, realmente, haya ocurrido). Las capturas de pantalla que circulan sólo muestran el rostro de Pavón en primer plano y a Silva sentado sobre un bidet; además de dos comentario de Fernando Tobio, quien se reía de la situación.

"No tengo redes sociales, sé que salieron cosas pero no investigué acerca del tema. Voy a ver qué pasó. Lo voy a ver y charlar. Yo jugué diez años en Boca y tengo bien en claro las responsabilidades y lo que tenemos que asumir. Así como es bueno la posibilidad de jugar en Boca, el contrato, la posibilidad de ir a Europa o la Selección, también hay una responsabilidad enorme y hay que saber llevarla", advirtió Guillermo tras el triunfo ante Vélez. Pero no fue el único que se remitió a la circunstancia porque el vicepresidente Horacio Paolini aclaró que el tema "hay que resolverlo puertas adentro" y que "será Guillermo quien analice lo que pasó".

La particular situación es de relevancia para el Mundo Boca porque, hace casi un año, Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico decidieron desprenderse de Daniel Osvaldo luego de que el polémico punta encendiera un cigarrillo en el vestuario, tras el partido con Nacional en Montevideo por Copa Libertadores. Además, Silva llega con el antecedente de haber sido multado en febrero tras pelearse a golpes de puño con Insaurralde en una práctica.

Así las cosas, una nueva historia se viene en el plantel del Mellizo. ¿Habrá una sanción en puerta para Pavón y Silva?

