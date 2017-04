Otra firma frutícola del Valle Medio está al borde del cierre

La caída de los empaques en la zona del Valle Medio parece no tener fin. Ayer, decenas de trabajadores se instalaron en las puertas de la empresa La Conquista de la localidad de Chimpay en reclamo del pago de salarios.

Desde la firma se adujo que no tienen dinero y que necesitan levantar la fruta que tienen en el campo para poder pagar lo que se les adeuda.

Sin embargo, la situación sería mucho más complicada dado que si no llegan a sacar la fruta que tienen para poder vender podrían bajar las persianas de manera definitiva.

La empresa La Conquista tendría dos dueños, tienen un empaque y un campo donde producen fruta orgánica, principalmente manzana y esta ubicada a unos 20 kilómetros en dirección a Chelforó.

El punto de conflicto está dado en que actualmente la firma no cuenta con el dinero para pagar los salarios adeudados, pero necesita levantar la fruta que tiene en el campo (alrededor de 600 bins, sostienen desde lo gremios), y trabajar lo que tienen en el frío que serían más de 1.000 bins.

Desde la firma se afirmó que si se levanta lo que tienen en el campo y se trabaja lo del frío se podría hacer frente a la crisis.

En tanto, la posición de los gremios es inversa, es decir que se pague primero y luego se trabaje. En medio de esta puja se encuentran poco más de 120 trabajadores: 70 corresponden al gremio de la fruta y 57 a Uatre.

Rodrigo Malaspina, del gremio de la fruta, sostuvo que “hasta el año pasado teníamos doble turno. Este año la empresa decidió trabajar con un solo turno, por lo que arreglamos la indemnización del segundo turno pagadero el 17 de abril. Ese día no hubo un solo peso. En marzo, el turno que quedó trabajando lo hizo 14 días. Habíamos arreglado que el 15 de abril se cobraban esos días también, tampoco hubo dinero. Luego se hicieron dos audiencias más y no tienen nada. Entonces ahora, hasta que no nos pongan el 30 por ciento de la indemnización pactada, porque firmamos el acta acuerdo en la Secretaría de Trabajo en Chimpay, acordando cuánto le correspondía a cada uno por indemnización, no van a trabajar. Esto para poder empezar a hacer trabajos de empaque, porque hay fruta. Hay alrededor de mil bines adentro y otros 600 para sacar en el campo. Si nosotros dejamos que la fruta se procese no le cobramos un peso a nadie”.

“Quedan mil bines para nosotros representan 12 días de trabajo. Si no aparece el 30 por ciento no empezamos a trabajar. Ya mañana no nos presentamos y tomamos el empaque” agregó.

Más de 100 trabajadores se encontraban ayer, luego de haberse instalado en la Secretaría de Trabajo, en las puertas de la planta. “Estamos en la tranquera del empaque y no dejamos entrar ni sacar nada. Hasta tanto no tengamos una solución, que es que aparezca la plata. 35 trabajadores son los del segundo turno, y 35 los que tendrían que volver a trabajar. Ellos firmaron un acuerdo, que se iban a trabajar 102 días pero se trabajaron 60, y se paró la temporada” sostuvo.

Por su parte, Sergio Herrera del gremio Uatre mencionó que “acá hay 57 trabajadores rurales que no han cobrado la liquidación de marzo ni lo que ha transcurrido de abril. Muchos se fueron y no han cobrado, sólo les dieron un adelanto”.

“Nosotros queremos que se levante la fruta del campo, pero también que se les pague a los trabajadores, que no tienen para comer, no pueden trabajar”, agregó. “Hay gente con mucha antigüedad, que llevan 11 temporadas y otros nuevos. Yo creo que hay que seguir dialogando para llegar a un acuerdo. Porque la gente está dispuesta a seguir trabajando. Nosotros queremos que todo vuelva a la normalidad”, indicó.

La situación que parece estar centrada en un conflicto laboral, por falta de fondos, puede desencadenar en algo más serio. Según fuentes políticas del municipio de Chimpay, desde donde se ha trabajado para destrabar el conflicto, se señaló que esto puede derivar en que la empresa cierre. “Si no pueden sacar la fruta puede ser el fin de la firma”, se indicó. Por otra parte, Hugo Funes, intendente de Chimpay, manifestó su profunda preocupación por la situación difícil que atraviesa la empresa frutícola “La Conquista”.