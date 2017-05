“Orión acierta y se equivoca como todos, estoy a muerte con él”

"Licha" no dudó en calificar al ex San Lorenzo, Estudiantes y Boca como "un líder positivo" y buscó desligarlo de la inestabilidad defensiva del equipo, algo que remarcó el propio entrenador Diego Cocca después de la victoria ante Atlético Tucumán (4-3) en Avellaneda hace dos fechas.

Tras ese partido, Racing fue goleado por Termperley (3-0) y Orión volvió a mostrar fallas en el arco, por lo que Lisandro le brindó su apoyo: "Estoy a muerte con él, es un líder positivo que acierta y se equivoca como todos".

Racing perdió por 3-0 frente a Temperley

De regreso tras una lesión ligamentaria, López confirmó que estará “a disposición del técnico” para el encuentro del próximo sábado ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 23, aunque admitió que todavía no está al “cien por ciento” por la “falta de rodaje en partidos oficiales".

"Soy opción para el DT (Diego Cocca), pero no estoy al cien por ciento porque la falta de rodaje en partidos oficiales y el ritmo futbolístico se agarra con partidos", declaró en conferencia de prensa tras la práctica matutina.

"Todavía estoy con secuelas de la lesión que irán desapareciendo con el correr del tiempo. Tengo que ir día a día", agregó en referencia a la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, dolencia padecida en un encuentro amistoso ante Huracán, jugado el 18 de febrero pasado en el 'Cilindro'.

#LichaEnConferencia "´Fue difícil como cada lesión. En un principio, temí lo peor por el ruido que me hizo la rodilla". — Racing Club (@RacingClub) 2 de mayo de 2017

Más adelante, se mostró conforme con la actualidad del equipo, que se ubica en el séptimo lugar con 39 unidades, a nueve del líder Boca Juniors. "Los cinco triunfos seguidos (2-1 a Godoy Cruz, 3-2 ante Quilmes, 2-1 frente a Sarmiento, 4-1 vs Tigre y 4-3 ante Atlético Tucumán) nos pusieron en un buen lugar de cara a la última parte del torneo. Estamos bien más allá de la última derrota", dijo.

"No creo que haya mucha diferencia futbolística entre Racing y Boca. En general el nivel es bastante parejo", opinó.

López también dejó en claro que el máximo "objetivo" del plantel 'albiceleste' es clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores de América (lo harán los cinco primeros del campeonato), por lo que entendió que no alcanzarlo sería "una frustración".

#LichaEnConferencia "Orión es un líder positivo para el grupo. Acierta y se equivoca como todos. Estoy a muerte con él". — Racing Club (@RacingClub) 2 de mayo de 2017

El futbolista de último paso por el Internacional de Brasil se refirió después al clásico de la Ciudad de Avellaneda ante Independiente, a disputarse en el estadio 'Libertadores de América' dentro de dos jornadas (25ta.).

"Los clásicos son partidos especiales. Ni creo que lleguemos mejor que ellos ni que ellos lleguen mejor que nosotros. Son partidos lindos de jugar (sobre el clásico ante el 'Rojo'). Va a ser lindo", añadió

López.

Por último, el capitán de Racing destacó el presente de los delanteros Gustavo Bou y Lautaro Martinez, quienes conformaron la dupla ofensiva durante su lesión. "Bou merece una convocatoria a la selección. Está entre los dos o tres mejores delanteros del fútbol argentino y Lautaro demostró que puede jugar tranquilamente en este club. Lo hizo de manera excelente y es un jugador muy importante para el equipo", concluyó Lisandro.

