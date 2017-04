RIVER Optimista del sol

“A la gente que me quiere retirar no hay que darle bola”, dice Larrondo. Aún no se sabe cuándo vuelve…

Optimista del sol

"La rodilla se viene portando bien", positiviza Larrondo.

Acepta que está bajoneado. Asegura que, pese a tantos bajones, está fuerte de la cabeza. Se ilusiona con que los hinchas puedan verlo al 100% en el club de sus amores. No disimula sus ganas de estar adentro de una cancha. Y pese a tantos golpes, Marcelo Larrondo se anima a lanzar un desafío. “A la gente que me quiere retirar no hay que darle bola”, enfatiza el delantero mendocino que el domingo, ante Godoy Cruz no pudo volver a jugar ni siquiera en Reserva porque se le cargó el aductor.

Ausente en un partido oficiales desde el 4 de diciembre, apenas sumó 136 minutos desde que llegó a Núñez y defraudó las expectativas que había generado un pase que demandó, además de 3.650.000 dólares, superar una dura controversia con Central.

Y aunque diga en La Nación que “la rodilla se viene portando bien” y describa como “cosas pequeñas” a las secuelas musculares del parate, no hay indicios acerca de cuándo podría volver a jugar. Si no es por la osteocondritis, es por la “mala fortuna” (Gallardo dixit). Pero Larrondo lamentablemente no arranca.

