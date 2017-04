Inicio

Ojo con el viaje a Zurich

Por: Jorge Mario Trasmonte

Mientras aquí hay quienes dan por hecho que la sola presencia de Messi ante el Tribunal de Apelaciones de la FIFA significará la reducción automática de su castigo a dos fechas, en España aseguran que ni siquiera fue citado a comparecer.

¿Está mal el intento de contar con Leo en dos de los partidos que por ahora tiene prohibidos? No, hay que hacerlo. Pero si lo que piensan es ir a reforzar en la cara de los juristas de Zurich una defensa hasta ahora pésima, mejor quedarse en casa.

Hasta ahora, los tres argumentos fueron ridículos. El primer descargo, para el que la FIFA casi no dio tiempo, consistió en la misma trampa que usan aquí para manipular sanciones disciplinarias: cuando un jugador insulta a un árbitro, le hacen decir que “insultó al aire”, como quien maldice por una contrariedad. Ya con la sanción, Messi firmó una declaración donde dice que no insultó. O sea, dos defensas que se desarman por sí solas viendo 30 segundos de video en los que es clarísimo que Leo insulta en la cara (hasta señalándolo desde corta distancia) al asistente brasileño. Ahora llevan el alegato de que decir “la concha de tu madre” es una costumbre argentina que no tiene por qué ofender a nadie. O sea: como en el país somos todos unos maleducados, no hay por qué castigar a Messi.

Lo que puede hacer Leo es bajarse del caballo, ir con todo respeto a aceptar que cometió un error por tensión emocional, mostrarse arrepentido, disculparse con el juez agraviado y pedir indulgencia en honor a su ejemplar conducta en toda su carrera de jugador. De paso probamos si no nos sentimos mejor tratando de resolver algo sin mentiras ni chicanas de leguleyos, con un poco de decencia.

