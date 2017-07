“Oí un estallido en mi pierna”: Bethanie Mattek-Sands rompió en llanto al explicar lo que vivió en Wimbledon

La tenista estadounidense Bethanie Mattek-Sands se echó a llorar este sábado rememorando su lesión en la rodilla derecha que dejó temblando a los espectadores de Wimbledon y que obligará a operarla.

La jugadora de 32 años, que acabó gritando de dolor y pidiendo ayuda angustiosamente, se rompió el tendón rotuliano y se dislocó la rótula en una subida a la red de su partido del jueves ante la rumana Sorana Cirstea.

"He tenido muchas lesiones en mi carrera, pero esta es definitivamente la peor. El domingo viajaré a Nueva York para ver a más médicos", dijo Mattek-Sands en una conexión de video en la red social Facebook.

"Estaré alejada un tiempo, pero lo superaré", añadió. La jugadora explicó que oyó como un estallido en la pierna "y luego todo se volvió lento", explicó desde la cama del hospital de Londres en el que está ingresada.

"Sentía la rodilla muy rígida y supe que estaba dislocada o rota. Me asusté, es la lesión más dolorosa que he tenido", detalló .

Had some buddies visit me in the hospital yesterday ☺️😘❤️ #FeelTheLove @mirzasaniar and @soranacirstea #ThankYou 😘