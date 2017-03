Ocampo dijo que los piquetes tienen una intencionalidad que excede el reclamo

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, dijo este sábado que la metodología de las protestas con piquetes para trabar el tránsito en la Ciudad tienen una "intencionalidad política", que excede al reclamo en sí mismo, porque "están buscando instalar la idea de que el gobierno entre en un canal represivo y, si es posible, ver si tienen una víctima" en un año electoral.

El ministro porteño destacó además que la Ciudad sigue trabajando "coordinadamente" con la Nación para ponerle un límite a las protestas callejeras.

Para Ocampo, este año marca un "punto de inflexión" en cuanto a las protestas callejeras porque "a la gente está molesta con "la sistematización de estos cortes" y esto "se les puede venir en contra" desde el punto de vista electoral, aseguró en declaraciones a radio Continental.

El ministro porteño diferenció la situación entre los cortes que se dan naturalmente por la cantidad de personas que participan de una manifestación, de aquellos en los que un número reducido de personas corta una calle o una avenida, y señaló que en este caso actúa la policía, de acuerdo al protocolo elaborado por el Consejo de Seguridad, del que participan todas las provincias.

De acuerdo a este protocolo, dijo, "primero hay que encarar una negociación con las organizaciones que se manifiestan, abrir un puente para llegar a una solución sin el uso de la fuerza policial", precisó.

"La idea de que las cosas se resuelven estando en las calles es algo que hay que desterrar. Ahora hay que dialogar. En otro tiempo puede haber sido una herramienta útil, pero en este tiempo me parece que no es así", agregó Ocampo.

"Está exacerbado este mecanismo de tomar de rehén a mucha gente para protestar, sean los piquetes o paros continuos, como en el sector educativo, que toman a los chicos de rehenes para hacer una protesta; en este caso, toman a los que transitan por la ciudad de Buenos Aires", se quejó.

Consultado sobre si hubo una orden de avanzar sobre la metodología del piquete desde el gobierno nacional, el ministro aseguró que "estamos trabajando, no es nada en particular, ni un pedido del presidente (Mauricio Macri), es un trabajo que venimos haciendo con varias áreas del Gobierno nacional para tratar de coordinar una política común de cómo tratar estos piquetes", señaló.

Ocampo insistió en indicar que "estamos trabajando coordinadamente sobre este tema todo el tiempo; coordinamos habitualmente con la Nación muchas de las manifestaciones que se produjeron estos días y días previos, y también con la tarea policial".

