Objetivo Lanín: cómo prepararse para ascender

Son las nueve de la mañana y el termómetro marca 8 grados bajo cero. La fila de personas serpentea por las bardas de Paso Córdoba. Es domingo y el grupo es heterogéneo en edades y condiciones físicas, pero todos tienen un objetivo. Y el Lanín ocupa la mayoría de las mentes.

Subir sus 3.776 metros puede parecer una exigencia extrema, pero el entrenamiento planificado a lo largo de varios meses permitió que muchas personas puedan hacer cumbre y guarden en sus memorias las increíbles vistas que obsequia el volcán neuquino.

En Roca el grupo de entrenamiento de Tras La Senda prepara personas para subir el Lanín. Comienzan a trabajar en febrero y terminan en octubre, justo antes de intentar llegar a la cumbre en la apertura de la temporada de ascensos. Son ocho meses en los que salen a entrenar todos los domingos a la mañana mientras el clima lo permita.

“No podés ir al Lanín sin entrenar”, asegura Mariana Cívicos, una de las encargadas del grupo de Roca, junto a Gustavo Monteseirin.

“Nosotros les decimos: hay que ser constantes con el entrenamiento y ser responsable cuando tomo la decisión de ir al Lanín. Por el grupo”, remarca Mariana. La unidad y honestidad de los miembros del grupo serán puntos a trabajar, ya que llegará un momento en que se definirá quién está en condiciones de atacar la cumbre y quién no. Y la honestidad de los que no se sientan en condiciones será clave para no boicotear las posibilidades del resto de llegar a lo más alto.

“El entrenamiento es anual. Empezamos en febrero con el periodo de resistencia. Son caminatas largas en distancia y tiempo. Sin nada de peso sobre las espaldas. Sólo con la mochila en la que se lleva agua y comida o ropa para la caminata”, cuenta la entrenadora. Y agrega: “Apuntamos a trabajar con gente a la que queremos sacar de la zona de confort”.

Con el correr del tiempo las personas que empiezan a entrenar en las bardas se dan cuenta de que es necesario profundizar el acondicionamiento físico en la semana yendo al gimnasio o con un entrenador personal.

Mariana explica que trabajan la resistencia durante tres o cuatro meses. “Vamos aumentando el tiempo y no se sube a la barda alta. Se trabaja en la barda intermedia de Paso Córdoba. No se hacen subidas. La idea es que se acostumbren a caminar durante bastante tiempo”.

Resistir muchas horas caminando es la piedra angular para subir el Lanín. “Generalmente se necesita más resistencia que fuerza. Resistencia aeróbica: que significa que vos puedas caminar 15 horas el día de la cumbre. Se arranca la jornada a las dos de la mañana y se termina a las siete de la tarde”, describe Diego Duran, guía de montaña, que realiza alrededor de 20 ascensos con grupos por temporada a la cumbre del volcán.

Tras el primer periodo de resistencia, comienza la etapa de fuerza durante junio, julio y mediados de agosto. “Ahí sí, vamos específicamente a algunas subidas, como por ejemplo la de Las Vacas, y nos quedamos trabajando en ese lugar”, dice Cívicos.

“Empezamos subiendo una o dos veces, después tres. Después hacemos series de dos o tres. Vamos cambiando el lugar de entrenamiento para no aburrirnos”, agrega.

Duran hace una radiografía del macizo patagónico. “Es una montaña que tiene su dificultad en lo físico y en el clima. Técnicamente no es difícil porque podés caminar y no se escala. No se usa cuerda ni se usan arnés. Se utilizan grampones, piqueta y casco, pero no es técnicamente difícil. Tiene pendiente de 28 grados y 30 grados como máximo”.

A principios de agosto los aspirantes a subir el Lanín empezarán a trabajar con la mochila y un poco más de peso. En vez de un litro de agua le cargarán dos y medio y de a poco irán aumentado el volumen de lo que llevan.

El entrenamiento servirá luego para llevar la mochila con la que se sube al Lanín, que pesa entre ocho y doce kilos, dependiendo de lo que se ponga adentro. “Lo más pesado de la mochila es la bolsa de dormir y las comidas que tenés que llevar, la piqueta y el casco”, precisa Monteseirin.

No hay requisitos de edad o peso para intentar subir, aclara Mariana. “Nosotros les pedimos que llenen una ficha personal . Si no tienen un certificado médico del momento le pedimos que se lo hagan. Y más los que están apuntando al Lanín, que se les pide que vayan al cardiólogo y se hagan una ergometría”, agrega.

El ascenso al Lanín dura dos días, y el segundo es muy intenso, con 15 o 16 horas de trekking.

Gustavo hace una salvedad importante: “La cima se la pone cada uno. En realidad la cima está abajo, cuando terminás de bajar. No sirve de nada llegar arriba y que después te tengan que bajar en helicóptero. Lo importante es que vayas a la montaña y la disfrutes”.

En la tercera etapa de entrenamiento se conjugan fuerza y resistencia. Se sigue trabajando con la mochila pero también se sube, se baja y se vuelve a subir la barda alta. Se trabaja la fuerza en la espalda.

Llega octubre y una semana antes de intentar el ascenso se descansa para guardar todas las ganas y la energía para ese momento que todos describen como único.

