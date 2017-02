Obama y Hillary Clinton confían en que Tom Pérez una a los demócratas como su nuevo líder

El ex presidente de EEUU Barack Obama, y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, felicitaron este sábado a Tom Pérez por su elección como nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) y expresaron confianza en su capacidad para unir al partido.

"Sé que Tom Pérez nos unirá bajo un estandarte de oportunidades y sentará las bases para una nueva generación de liderazgo demócrata para este Estados Unidos tan grande, audaz, inclusivo y dinámico que tanto amamos", dijo en un comunicado Obama.

Ni Obama ni Clinton habían respaldó a ninguno de los siete candidatos a la Presidencia del Comité Nacional Demócrata, una figura equivalente a la del secretario general de los partidos europeos.

Sin embargo, Pérez, miembro del gabinete del ex presidente Barack Obama (2009-2017) desde 2013 hasta finalizar su mandato, fue alentado por el equipo del ex mandatario para postularse al cargo y contaba con el respaldo oficial del ex vicepresidente Joe Biden, uno de los rostros más populares del partido.

Ese respaldo y el hecho de que Clinton le ofreciera la Vicepresidencia de EEUU han hecho que Pérez haya sido percibido como el candidato del "establishment" (el aparato) del partido.

Con el fin de desterrar esa imagen y seducir a la facción más progresista del partido, lo primero que hizo Pérez después de ser nombrado nuevo líder de los demócratas fue tender la mano al congresista Keith Ellison, afroamericano, musulmán y que recibió el respaldo del senador progresista Bernie Sanders.

"Felicidades al nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez y al vicepresidente Keith Ellison. Emocionada por un partido fuerte y unificado que representa lo mejor de nuestro país en el futuro", dijo en su cuenta de la red social Twitter Clinton.

En la contienda había siete candidatos, incluido el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, que surgió como tercero en liza y hoy se retiró antes de las votaciones.

Congrats to @DNC chair @TomPerez & deputy @keithellison. Excited for strong, unified party standing for best of our country into the future.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 25, 2017