Publicado el 24.04.2017

Nuits Sonores Colombia Este 2017 se celebra el Año Colombia-Francia 2017, un programa acordado entre los Presidentes de Francia y de Colombia, François Hollande y Juan Manuel Santos, en la visita oficial del mandatario colombiano a Francia, en enero de 2015. Forma parte de las denominadas Temporadas Cruzadas que el gobierno francés realiza con diferentes países del mundo, reconocidas internacionalmente como proyecto de excelencia en el ámbito de la cooperación bilateral.

Entre las actividades programadas hay una relacionada con la música electrónica: Nuits Sonores Colombie. Una serie de eventos en clubes y conciertos audiovisuales programados desde el famoso festival francés Nuits Sonores. A lo largo de tres días, del 15 al 18 de junio, las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín y Manizales acogerán las actuaciones de diferentes artistas franceses de música electrónica.

Entre los artistas anunciados están Arnaud Rebotini, Bambounou, Jennifer Cardini (en la foto), Joakim, Pablo Valentino, Polar Inertia, Rone, S3A o Voiski.

