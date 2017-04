Nuevas versiones y rebaja de precios

Jeep Renegade Sport Plus AT.

Jeep Renegade

La marca del grupo Fiat Chrysler Automobiles, lanza en el mercado argentino la versión automática de 6 marchas (AT6 FWD) de su SUV compacto. Con equipamiento Sport Plus, amplía así la oferta de la familia Renegade -ahora configurada con 4 versiones- y la combina con un reposicionamiento de los precios de la gama con una baja de alrededor del 10% para las versiones Sport MT y Plus MT, para hacerlas más competitivas. Idéntica a la versión Renegade Sport Plus Manual, esta AT 4×4 con caja de velocidades Aisin, se destaca por contar con 7 airbags, control electrónico de estabilidad (ESP) y variado equipamiento. Los precios de la gama Renegade son: Sport 1.8 L MT5 FWD, US$ 25.190; Sport Plus 1.8 L MT5 FWD, US$ 27.790; el flamante Sport Plus 1.8L AT6 FWD, US$ 30.290, y el Longitude 2.4 L AT9 AWD, US$ 42.900.

Toyota

Toyota 86.

Tras anunciar hace algunas semanas modificaciones en el precio del SUV Rav4, y con objeto de reposicionar su gama de vehículos en el país, Toyota Argentina anunció cambios en otros tres de sus modelos provenientes de Japón. Con vigencia a partir del 1° de abril, los Toyota 86, Land Cruiser Prado y Land Cruiser 200 recibieron un ajuste en el precio de sus diversas versiones, con bajas que oscilan entre 8,5% y 14%, según el modelo y la versión. Con esta estrategia, la marca japonesa apunta a mantenerse competitiva en los segmentos en los que participa. Así, los precios del Toyota Land Cruiser Prado son: VX AT, US$ 99.900 (-13,7%); TXL AT, US$ 89.900 (-8,5%). En tanto que la única versión del Land Cruiser 200, la VX AT, quedó en US$ 149.500. Por su parte, el Toyota 86 arranca con la versión FT MT, US$ 52.850 (-10,6%); sigue con la GT MT, US$ 64.300 (-10,4%), y finaliza con la GT AT, a US$ 67.600 (-10,6 por ciento).