TIGRE 0 – RIVER 2 “No tenemos que mirar a Boca…”

Mora, clave de nuevo desde el banco, metió un golazo. “Está siendo decisivo y me llena de alegría”, dijo el Muñeco.

0 0

“No tenemos que mirar a Boca…”

Mora le dio con alma y vida para el 2-0.

¡Mirá el resumen de Tigre – River!

Tigre 0 – River 2. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

Gallardo hablo después de la victoria de River

Tigre 0 – River 2. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

Relacionadas

Uno x uno de River El patrón de la Argentina Súper Driussi

Suena raro catalogarlo como la rueda de auxilio de este River. Quizá lo más correcto sea decir que es el futbolista que en otro River sería titular indiscutido, y que si no lo es en éste se debe simplemente a una cuestión lógica. ¿Cómo se hace para desbancar a la dupla Driussi-Alario? Hoy por hoy parece imposible. Pero Rodrigo Mora no gasta el tiempo en morderse la lengua y tirar la bronca, sino más bien utiliza los minutos que tiene para demostrarle a Gallardo que cuenta con un soldado dispuesto a dar batalla en búsqueta del objetivo colectivo. Sí, el uruguayo no te deja nunca a gamba, y anoche lo dejó en claro una vez más: ingresó a los 17 minutos del segundo por el Gordo y sentenció el 2-0 en Victoria con una bomba de derecha magnífica.

“Me voy contento con el gol, no dudé en pegarle de una. En el vestuario nos enteramos de que Boca había empatado pero nosotros no tenemos que mirar a Boca. Hay que pensar en seguir sumando y, en lo personal, en continuar trabajando para estar a disposición del técnico”, expresó el uruguayo tras su gran partido. Y en esa tónica, como para que el delantero se sienta importante (lo es), el propio Gallardo le dejó un mensaje: “Rodrigo entró bien e hizo un gol tremendo. Está siendo decisivo y eso me llena de alegría. Me pone muy contento porque están enchufados los que juegan, los que entran, todos…”.

Sin dudas, un mimo para Rodrigo, que en este año aceptó ser recambio pero que jamás se acostumbró a quedarse sentadito (“no me da lo mismo jugar que no jugar”, repitió anoche). Siempre que le tocó entrar, le aportó la rebeldía, la claridad que el equipo necesitaba en los últimos metros, y los ejemplos sobran. En Mendoza ante Godoy Cruz saltó a la cancha y clavó el 2-1; una semana después apareció para romper por derecha y ayudar a que se abriera el partido contra Quilmes (participó en los dos tantos); y lo dicho en Victoria. Sí, siempre está.

Temas

Rodrigo Mora

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)