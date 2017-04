“No sabemos especular”

Inicio

Mascherano habló en la previa de Juventus-Barcelona y aseguró que su equipo intentará ser fiel a su estilo. También se refirió a Higuaín, Dybala, Neymar y la posición que tiene en la cancha a diferencia de la Selección Argentina.

Mascherano se prepara para la Juventus.

Se viene Juventus-Barcelona, el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League en Turín y Javier Mascherano, este lunes, habló en conferencia de prensa. Allí, el argentino se refirió a un encuentro que promete ser apasionante y dejó en claro que la estrategia del Barsa no variará pese a la condición de visitante. "Somos un equipo que se caracteriza por no saber especular. Si entramos a un campo de juego a especular tendremos muchísimas posibilidades de que nos vaya muy mal. Nosotros tratamos de ir partido a partido y de ser protagonistas. Por nuestra mentalidad y también por cómo nos ha funcionado en todos estos años. Trataremos con nuestro fútbol de minimizar todo lo bueno que tiene la Juventus".

Masche también mencionó el hecho de tener que enfrentarse con sus compatriotas Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. "Son dos grandísimos jugadores y quién los conoce sabe de su calidad. Habrá que poner especial atención en jugadores de este tipo. Te pueden romper el partido en cualquier momento. No asustan pero sí les tenemos mucho respeto", expresó.

Consultado sobre la expulsión de Neymar ante el Málaga, que podría dejarlo sin derby ante el Real Madrid por la Liga, el argentino opinó: "Habrá que ver qué sucede. Han habido otros jugadores que hicieron lo mismo y sólo recibieron una fecha de suspensión. Ya se verá. A veces nos equivocamos, a mí también me ha pasado, y hay que aprender de eso".

Por último hizo alusión sobre su posición y su función en el campo: "Durante la temporada me he ido adaptando a jugar de stopper o marcador lateral por la derecha. Con el tiempo y los partidos me fui sintiendo más cómodo. De volante central no he tenido la opción de jugar mucho en el Barcelona pero siempre dije que es mi posición original y en donde más me gusta jugar. No tengo problema en jugar en distintas posiciones. Si me molestara y creyera que no puedo aportarle al equipo, se lo diría al entrenador. Para no estar a gusto es mejor que juegue otro compañero. Contra Juventus no sé en qué posición voy a jugar, si es que juego".

