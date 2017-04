BRASIL "No quiero encontrarme con Argentina"

A Neymar le preguntaron, en el hipotético caso de que Brasil llegue a la final de Rusia 2018, qué rival preferiría. Y el crack del Barcelona y del Scratch dijo que evitaría enfrentarse a nuestro seleccionado. Además, elogió a Messi y a Dybala.

Neymar habló de todo.

Neymar habló sobre la serie con la Juve

El crack brasileño se refirió a la revancha por los cuartos de la Champions

Neymar concedió una entrevista a un medio brasileño y allí habló de todo. El delantero del Brarcelona hizo alusión a la Argentina. Además de referirse a River ("Me atrae mucho"), hubo elogios para Messi y para Dybala. En un momento, le preguntaron, en el caso de que el Scratch llegara a la final de Rusia 2018, qué rival preferiría. Y esto contestó: "¿Contra quién quisiera jugar? Yo quiero estar en la final, no sé contra qué rival. Dejame ver… ¡Alemania! Contra ellos vamos a jugar ahora en un amistoso y no importa, igual tenemos que ganar. Y no quiero encontrarme con Argentina. Dejemos a Alemania y a Argentina en la semifinal y está todo bien".

El crack también habló de otros temas:

Tité: "No sé bien qué cambió con él en la Selección. Dunga no es un mal entrenador y para mí fue un orgullo haber trabajado con él. Tité le di confianza a cada jugador. Tiene algo diferente que atrae al jugador. Es un entrenador que podría dirigir a cualquier equipo en el mundo, incluso al Barcelona".

Los futbolistas que aparecen: "Me encanta Griezmann, es un gran jugador. También Gabriel Jesús, a pesar de su corta edad. Y Dybala, el zurdo argentino. Si le das espacios, convierte. Así que el miércoles no podemos darle espacios".

La revancha con la Juve: "Es muy difícil. Pero ya lo hicimos una vez y podemos volver a remontar el resultado adverso. Juventus es un equipo duro pero yo creo en mi equipo y en nuestro potencial para dar vuelta la serie".

La corona de Messi: "Hoy no pienso en ser el mejor jugador del mundo. No es algo que priorizo. Por supuesto que tengo el sueño de ganar algún día el Balón de Oro, es algo natural. Si estoy bien, eso alguna vez sucederá".

Si no fuera Neymar…: "¿Quién me gustaría ser? Y… muchos. Acá tengo a mi lado a Zico. Yo no lo vi jugar pero mi padre sí. Y he visto videos. A mí me gusta mucho Messi. De los que yo vi jugar, es el mejor".

