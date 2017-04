“No me sorprendería que convoquen a Centurión”

Inicio

Equipos

Boca

BOCA "No me sorprendería que convoquen a Centurión"

Guillermo volvió a elogiar a Ricky y advirtió que no le llamaría la atención que lo citaran a la Selección: "Está en un nivel muy alto y mucho más maduro que antes". Además dijo que "es lógico que se hable de Tevez" pero remarcó que "no es un tema que esté ahora en agenda". Y avisó que contra Patronato va a repetir equipo.

0 0

"No me sorprendería que convoquen a Centurión"

Guillermo, en conferencia de prensa.

Relacionadas

¿Tevez o Centurión? Para copar Rafaela "Es difícil cortarle la posibilidad de ir a un Mundial"

GUILLERMO EN CONFERENCIA:

– "Calculo que el equipo va a ser el mismo que el de Vélez. Vamos a esperar a mañana, a que no surja ningún inconveniente. No creo que sea ni bueno ni malo repetir, la importancia que le doy es cero".

– "El último partido de local, que jugamos con Defensa, nos complicaron a través de la marca y la posición, aunque sabíamos que no nos iban a llegar nunca. Cuando hicimos el gol sabíamos que el partido estaba terminado".

– "Nosotros intentamos jugar siempre del mismo modo, tanto de local como de visitante".

– "Es lógico que se hable de Centurión, de Tevez, de Bentancur. Lo tomo con mesura, con tranquilidad, no son temas que estén ahora en nuestra agenda. No estamos pensando en la vuelta o no de Tevez".

– Bentancur y el Mundial Sub 20: "Quien dictó que fueran los clubes los que determinaran si ceder o no a los futbolistas fue la FIFA, que no puso al torneo como obligatorio. A partir de eso vamos a actuar, tomaremos la medida cuando corresponda. La decisión la vamos a tomar, es un jugador maduro, inteligente, y va a entender cualquier decisión que tomemos".

– "La decisión no la tengo tomada, tenemos tiempo: si fuera obligatorio debería presentarse un día antes del primer partido".

– "No he pensado nada a futuro con respecto a Tevez y Centurión".

– "A Gago vamos a tratar de recuperarlo, tiene nivel internacional y queremos que se ponga bien. Teniendo en cuenta que él ya ha hecho algo por derecha, también está la posibilidad de que comparta el medio con Barrios, que lo está haciendo bien".

– Sobre la sanción a Silva y Pavón: "Fue consensuado con los directivos. Lo hablamos con los jugadores. Son charlas que tienen que ver con el uso de las redes sociales. Nosotros no hemos tenido mucha experiencia con eso porque en nuestra época no existía. Los jóvenes pueden cometer algunos errores, exponer una situación del grupo sin querer, así que tratamos de hacerles entender la importancia de cuidar el nombre de cada uno de ellos y también el del club".

– "No he hablado con el presidente. Me parece que él habló más desde un lugar de hincha directivo que de una situación real. El nombre de Tevez ilusiona a cualquiera, pero en este momento tenemos que pensar en Patronato".

– "Me gusta Sampaoli. Me gusta cómo hemos visto jugar a la selección de Chile o a la U de Chile. No soy un especialista en Sampaoli, pero está claro que en los últimos años lo ha hecho muy bien".

– "No me sorprendería que convoquen a Centurión: está en un nivel muy alto y mucho más maduro que antes".

– "Hoy en día el fútbol es tan dinámico que un volante tiene que saber jugar tanto por el medio como por cualquiera de los costados".

– En relación a la renovación de su contrato: "Falta poco porque no soy complicado. Dada la situación no nos va a costar llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos hablado y tampoco creo que sea ahora el momento de hacerlo".

– "Lo que yo quiero se ha ido viendo a través del tiempo. Siempre hay cosas por mejorar, pero vamos de a poquito".

Temas

Guillermo Barros Schelotto

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)